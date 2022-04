Avalie o post

Minas Gerais – O Atlético-MG ergueu a taça do Campeonato Mineiro pela terceira vez após vencer por 3 a 1 o Cruzeiro neste sábado (2) no Mineirão. Este foi o primeiro título do Estadual conquistado pelo técnico Antônio Mohamed e o 47º da história do Galo.

Com os dois gols na partida deste sábado, Hulk chegou a 10 gols no Campeonato Mineiro e terminou como artilheiro da competição. O terceiro gol do Galo foi marcado por Nacho Fernández. Edu descontou para o Cruzeiro já no fim do jogo.

Após o triunfo da Supercopa do Brasil, esse é p segundo título que o Atlético conquista neste ano. Com os título também da Copa do Brasil e do último Brasileirão, o time mineiro possui quatro triunfos nos últimos quatro meses.

