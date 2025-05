Visuliazação: 0

Com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Manaus Esporte (FME), a delegação manauara brilhou no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jítsu 2025, realizado no último final de semana em Barueri (SP), somando 16 medalhas. A marca supera a obtida em 2024.

A equipe foi composta por 100 atletas patrocinados pela Prefeitura de Manaus, que viabilizou passagens aéreas, hospedagem e toda a estrutura necessária para que os lutadores representassem a cidade em uma das maiores competições do país, promovida pela Confederação Brasileira de Jiu-Jítsu (CBJJ).

No total, foram conquistadas oito medalhas de ouro, três de prata e cinco de bronze.

“Conseguimos alcançar um número maior de medalhas que no ano passado. Isso é prova de que o trabalho vem dando certo. O projeto ‘Manaus Olímpica’ continua seguindo a determinação do prefeito David Almeida que é de atender e apoiar nossos atletas para que levem o nome de Manaus ao Brasil e ao mundo”, destacou o titular da FME, Joel Silva.

A atleta Ana Carolina Sousa, da academia Melqui Galvão Jiu-Jítsu, conquistou o ouro na categoria Juvenil 1 Azul Pena e também no absoluto, somando dois títulos nacionais. “Vim muito confiante atrás do meu bi no Brasileiro e consegui me consagrar campeã. Só tenho que agradecer a Deus, minha família, meus professores e à Prefeitura de Manaus pelo apoio com as passagens e ajuda de custo”, declarou a campeã.

Outro destaque da competição foi Maria Eduarda Aguiar Martim, da academia Vision, que chegou ao seu penta campeonato brasileiro. A jovem atleta participou das três seletivas promovidas pela FME e venceu todas.

Entre os medalhistas da delegação também estão:

Rodrigo Otávio (Vision) – Ouro (Adulto Preta Galo)

Thainá Guimarães (Melqui Galvão) – Ouro (Adulto Azul Pluma)

Matheus Yawarane (Nova União) – Ouro (Juvenil 1 Azul Pesadíssimo)

Victor Hugo Vasconcelos (Equipe Sete) – Bronze (Master 3 Preta Super Pesado) + Ouro absoluto

Bruno Barbosa (Dailson Jiu-Jitsu) – Prata (Master 2 Marrom Pesadíssimo)

Davi Libório (Vision) – Prata (Adulto Marrom Meio-pesado)

Kelly Rocha (Orley Lobato) – Bronze (Master 2 Preta Super Pesado)

Adriano Nascimento (Nova União) – Bronze (Master 2 Roxa Super Pesado)

Melissa Pérola (Melqui Galvão) – Bronze (Juvenil 1 Azul Pluma)

Thalita Lima (Alfa Jiu-Jitsu) – Bronze (Juvenil 1 Azul Médio)

Maysa Bastos (Diego Marinho) – Prata (Master 2 Preta Pesado)

