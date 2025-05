Visuliazação: 0

Frank Willys de Moura, de 24 anos, foi executado na tarde desta segunda-feira (05/05) na rua das Pedreiras, no bairro Compensa 2, zona Oeste da capital. A vítima foi morta enquanto estava em uma praça do bairro.

O jovem era natural de Coari, no interior do Amazonas, e foi alvejado na região das costas e peito. Testemunhas apontam que ele foi surpreendido pelos tiros enquanto estava em uma praça da rua.

Após ser alvo de pelo menos três tiros, Frank ainda tentou correr pela rua e fugir, mas acabou caindo e morrendo dentro do campo de estrela.

O tio da vítima esteve no local e informou que o sobrinho estava em Manaus realizando um tratamento de colostomia e trabalhava informalmente, fazendo ‘bicos’ pela rua para se manter. Recentemente, ele havia saído da casa do parente para morar com um amigo não identificado.

“Eu conversava muito com ele, ele trabalhava para sobreviver, mas faz um tempo que ele saiu para morar com esse amigo. Eu não esperava que isso fosse acontecer, não soube de nenhuma ameaça ou coisa do tipo contra ele”, lamentou.

Não há informações sobre as motivações do crime e quem seria o autor dos disparos. O corpo do jovem foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso deverá ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestros (DEHS).