O Manchester United demitiu Michael Carrick do comando técnico da equipe. A saída do britânico foi anunciada nesta quinta-feira (12), nas redes sociais dos Red Devils.
Com apenas três vitórias neste começo de temporada, Carrick não resistiu ao péssimo momento que vive o United. Na Premier League, a equipe de Manchester ocupa a 18º colocação, sendo o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, com apenas uma vitória, cinco empates e quatro derrotas.
Já na Liga dos Campeões, o United está fora da zona de classificação direta às oitavas de final, em 17º. A equipe tem quatro jogos, com duas vitórias e duas derrotas.
Com 45 anos, Michael Carrick foi ídolo do United como jogador. Ele assumiu o time em maio deste ano, com contrato de dois anos. Ele foi contratado interinamente após a saída do português Rúben Amorim em janeiro.
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