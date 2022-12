Jair Bolsonaro (PL) deve se hospedar na mansão do ex-lutador do UFC José Aldo em Orlando, nos Estados Unidos, segundo o portal Metrópoles.

Bolsonaro chega em Orlando nesta sexta-feira, 30, por um avião da FAB. Aldo é bolsonarista e atualmente está no Rio de Janeiro. Ele já fez diversas postagens ao lado do presidente, quem considera um ídolo.

De origem humilde e da periferia de Manaus, Aldo sempre se comportou como um fiel escudeiro de Bolsonaro nos últimos quatro anos, embora já tenha elogiado outros políticos anteriormente. No início da carreira, quando ainda buscava a fama, Aldo era fotografado com ex-governadores do Amazonas e prefeitos, sempre em busca de patrocínio. Porém, virou bolsonsrista de carteirinha.

A previsão é de que Bolsonaro pouse em Orlando por volta das 20h, no horário local (22h, em Brasília). Ele será acompanhado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e de auxiliares que serão seus assessores quando virar ex-presidente da República, a partir de 1º de janeiro.