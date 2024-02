O Amazonas é 9º estado com maior incidência de casos de dengue no Brasil, de acordo com dados do Painel de Monitoramento de Arboviroses do Ministério da Saúde. Os números foram atualizados neste sábado (17).

No estado, o coeficiente de incidência é de 147,2. O número de casos prováveis é de 5.803.

Na semana passada, o estado recebeu 78.760 doses da vacina contra a dengue, enviadas pelo Ministério da Saúde, como estratégia complementar ao enfrentamento à infecção.

A vacina contra a dengue será destinada a 12 municípios do Amazonas: Manaus, Iranduba, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Barcelos, São Gabriel da Cachoeira, Careiro, Nova Olinda do Norte, Manaquiri, Santa Isabel do Rio Negro, Autazes e Careiro da Várzea.

Nesta primeira etapa, serão vacinadas crianças de 10 e 11 anos. O esquema vacinal será composto por duas doses, com intervalo de três meses entre elas.

Em Manaus, a vacinação começa na próxima quinta-feira (22), quando o imunizante estará disponível em mais de 170 salas de vacina da capital.

Brasil

O Painel de Monitoramento mostra que o país já registrou 94 mortes pela doença e 381 estão em investigação.

Além disso, o número de casos já ultrapassa 555,5 mil, mais de um terço de todos os diagnósticos identificados em 2023 (1.658.816). O contabilizado em janeiro, por exemplo, foi 416% maior do que o registro do mesmo mês no ano passado.

Segundo projeções da pasta, o país deve chegar a inéditas 4,2 milhões de infecções até o fim 2024. A cifra preocupa especialmente pelo ano passado já ter sido o segundo pior ano da série histórica em relação aos casos – atrás apenas dos 1.688.688 de 2015 – e o com mais mortes já registrado, 1.094 óbitos.

DF tem maior incidência de dengue do Brasil

Unidade Federada Coeficiente de incidência Casos prováveis Distrito Federal 2405,6 67.768 Minas Gerais 936,1 192.258 Acre 622,4 5.166 Paraná 512,6 58.660 Goiás 487,6 34.400 Espírito Santo 449,4 17.227 Rio de Janeiro 258,1 41.435 São Paulo 203,5 90.408 Santa Catarina 149,2 11.352 Amazonas 147,2 5.803 Amapá 131,7 966 Mato Grosso 119,1 4.359 Mato Grosso do Sul 98,8 2.723 Tocantins 76,2 1.152 Rondônia 59,1 934 Rio Grande do Sul 56,8 6.178 Bahia 50,7 7.166 Rio Grande do Norte 33,8 1.117 Pará 21,1 1.712 Piauí 21 686 Sergipe 19,7 436 Roraima 16 102 Paraíba 15,1 600 Pernambuco 13,8 1.253 Ceará 12,6 1.106 Alagoas 10,3 323 Maranhão 4,3 293

Fonte: Painel de Monitoramento de Arboviroses do Ministério da Saúde

Prevenção à dengue

A estratégia mais eficaz de prevenção à dengue é evitar que o mosquito Aedes aegypti, vetor da doença, se reproduza. A eliminação de criadouros inclui evitar água parada em pneus velhos, vasos de plantas, garrafas vazias e recipientes plásticos. Manter quintais e áreas ao redor das casas limpas e livres de entulho também é estratégico para reduzir os locais de reprodução do mosquito.