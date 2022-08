Na madrugada desta quarta-feira (31/08), desembarcou em Manaus o terceiro e último lote de armamentos destinados às forças de segurança do estado, com 3.810 pistolas 9mm (Beretta). O armamento oferece melhores condições de trabalho aos agentes do sistema de segurança pública e irá reforçar o combate à criminalidade em todo o Amazonas. Oriundo de investimentos do Governo do Estado, o material foi recebido pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) e será entregue aos policiais militares e civis.

O secretário de Estado de Segurança Pública do Amazonas, general Carlos Alberto Mansur, acompanhou a chegada do armamento junto ao secretário executivo da SSP-AM, coronel PM Anézio Paiva, no aeroporto Eduardo Gomes, zona oeste de Manaus.

“Vamos substituir as pistolas .40 pela pistola Beretta. É o Governo do Estado e a Secretaria de Segurança Pública dando melhores condições de trabalho e de segurança para os nossos agentes da segurança pública”, destacou.

Uma arma semiautomática feita com amplo uso de tecnopolímeros, a pistola Beretta é usada nas Forças Especiais da Albânia (Renea), no Exército Italiano e nas Forças Especiais.

“O armamento vem com quatro carregadores e possui punhos alternativos. É um armamento mais moderno que a .40, a capacidade do carregador é maior, o calibre é 9 milímetros, utilizado pelas Forças Armadas, e, por ser um armamento das Forças Armadas, ele é mais robusto, tem maior precisão e a mira é de três pontos, é algo mais moderno”, enfatizou o general.

Entregas

Somente neste ano, por meio do programa Amazonas Mais Seguro, a SSP-AM recebeu dois lotes das pistolas 9mm que totalizaram 7.065 armas. Com a nova entrega, as forças de segurança foram contempladas com 10.875 novas pistolas.

Parte das pistolas entregues às forças de segurança já estão sendo utilizadas por agentes do sistema de segurança. Além disso, no eixo de capacitação, as unidades policiais ofereceram treinamentos aos policiais para utilização do armamento.