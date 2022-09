Candidato à reeleição destacou que a obra na rodovia estadual já tem 12 frentes de trabalho

O governador do Amazonas e candidato à reeleição pelo União Brasil, Wilson Lima, encerrou a agenda de campanha desta quarta-feira (31), com carreata seguida de comício no município de Rio Preto da Eva (57 km de Manaus).

Ao conversar com eleitores e receber o apoio da população, Wilson destacou os avanços nas obras de modernização da AM-010. A pavimentação beneficia diretamente o município, que terá, entre outros ganhos, agilidade no escoamento da produção rural.

“A gente foi muito atacado por causa da AM-010, não é fácil fazer uma rodovia como essa. Nós estamos trabalhando muito, hoje nós temos 12 frentes de trabalho na AM-010. Eu vou entregar aquilo que eu me comprometi a entregar”, afirmou Wilson.

O governador também enfatizou a recuperação de ramais, importante para o fortalecimento da agricultura familiar e da economia local.

“Nós estamos investindo para recuperar os ramais, como estamos fazendo no Sullivan Portela, na ZF-7. Vamos entrar para recuperar, nos próximos quatro anos, todos os ramais que são produtivos, para garantir o escoamento da produção”, destacou.

“Vamos criar o nosso distrito bioagroindustrial aqui em Rio Preto da Eva. O projeto já está pronto e a gente precisa avançar”, completou Wilson.

O candidato percorreu as ruas do município e realizou comício acompanhado da primeira-dama do Estado, Taiana Lima; o prefeito Anderson Souza; além de candidatos proporcionais da coligação Aqui é Trabalho!, e ex-prefeitos de Rio Preto da Eva, que também apoiam a reeleição de Wilson para o segundo mandato como governador do Amazonas.

“Todos se uniram para apoiar Wilson Lima porque acreditamos na verdadeira continuidade de um governo que cuida de você, que olha para você. Vamos pensar nessa população que precisa de um governo que continue conosco. Obrigado, governador Wilson Lima, por tudo que tens feito para todos nós”, ressaltou o prefeito Anderson Souza.

Investimentos

Entre as ações destinadas por Wilson ao Rio Preto da Eva está a inauguração de uma unidade do restaurante popular Prato Cheio, que serve sopa gratuita à população como parte da política de combate à fome.

Com Auxílio Estadual permanente, 1.701 famílias recebem R$ 150 por mês, movimentando a economia da cidade em mais de R$ 255 mil mensais.

Para a saúde, Wilson repassou mais de R$ 24,6 milhões à Prefeitura para investimentos na melhoria dos serviços de saúde da cidade. O recurso ajudou a pagar pessoal, adquirir medicamentos, equipamentos, ambulâncias e insumos para o hospital da cidade.

Na educação, Wilson investiu R$ 500 mil para revitalizadar as duas unidades educacionais da rede estadual no município.

O governador pagou o maior abono do Fundeb da história aos professores e trabalhadores da educação. Além disso, 1.795 alunos das escolas estaduais receberam kits escolares e de fardamento; 108 professores receberam kits com material.

No setor primário, Wilson investiu mais de R$ 1 milhão para incentivar a produção rural, priorizando a agricultura familiar. Mais de 1,1 mil produtores foram alcançados com a entregas de kits da agricultura familiar, implementos agrícolas e compra de 158 toneladas de alimentos de produtores rurais.

