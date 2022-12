E assim acabou o ano de 2022. Com muita gratidão e ressignificando o período ainda em transição “pós-pandêmico”. Podemos acreditar que foi um ano bom. As famílias estão mais unidas e com certeza 2023 será um ano de muita Luz. Que venha muita saúde e paz, e dinheiro no bolso. Um Feliz Natal a todos nós!

A semana do Natal costuma ser muito corrida, sem tempo nem pra dar um tapa no visual e aparecer bela na festa da família. Pra facilitar a vida, que tal encomendar sua ceia de Natal?

Você não precisa contratar um buffet caríssimo para fazer sua ceia. Muitos restaurantes e Rotisseries estão disponibilizando esse serviço. Você pode encomendar da Rabanada ao Peru, ou até mesmo aquela massa fresca nas cores natalinas. O Supermercado Yroyak e o Pátio Gourmet estão com um cardápio rico e variado. Já as massas artesanais do Vetrina d’Italia são um show à parte, listradas de vermelho e verde, enchem os olhos e vêm acompanhadas de diversas opções de molhos. As sobremesas deixo à cargo da Supreme Brigaderia.

Natal Décor

O mercado de enfeites natalinas não rendeu o lucro esperado para este ano. Apesar das lojas terem investido alto em adornos, as mercadorias ainda estão intactas nas prateleiras. O Grupo Baiano, com 40 anos de mercado, sentiu uma redução nas vendas em relação aos anos anteriores. A simpática equipe coordenada pela gerente Roberta Silva, há dez anos à frente do varejo do grupo, associou a Copa do Mundo e o retorno de eventos e viagens pós-pandemia diretamente responsável pela queda nas vendas natalinas. Pelo visto, este ano será o Natal da comida, da bebida, das roupas e quitação de dívidas. Dias melhores virão!

Grupo Baiano

Rei Charles vai valer muito

Tem rosto novo no dinheiro britânico. O rosto do Rei Charles III, novo rei da Inglaterra, irá aparecer nas cédulas de 5, 10, 20, e 50 libras esterlinas. Na conta oficial da família real no Instagram, a Foto das novas notas já foi divulgada, mas só entram em circulação em 2024. Segundo o Banco inglês as notas antigas com a foto da monarca não vão sair de circulação. Consta que a tradição de ter o rosto do reinante estampado nas cédulas começou em 1960. Sendo assim, o Rei será o segundo Monarca a ter sua foto impressa.

Força Feminina

Três mulheres brasileiras encabeçam a lista das cem mulheres mais inspiradoras de 2022. O seleto time é composto pela ativista e jornalista indígena Alice Pataxó, a senadora Simone Tebet, ex-Candidata à presidência da república e cotada para o ministério do meio ambiente no governo Lula, e Erika Hilton, a primeira mulher trans negra eleita para o Congresso Nacional. Todas juntos na luta por direitos iguais, salários iguais e o fim da violência de gênero. Somos todas iguais. Orgulho Delas.

Serena e Consciente

A tenista Serena Williams se aposentou das quadras aos 40 anos, mas engana-se quem pensou que ela estava à toa. A campeã é a cofundadora da “Will Perform”, empresa que tem um portfólio de produtos que ajudam na recuperação física dos atletas. São produtos para alívio tópico de dores e cuidados com a pele. A ex-atleta fez um “apport” de U$D 25 milhões do próprio bolso. A projeção é que a empresa deverá movimentar mais de R$ 5 bilhões em 2023. Com essa nova empresa Serena entra no mercado milionário dos esportes.

A vitória usa Louis Vuitton

Que a taça de ouro de 6,175 quilogramas de ouro 18 k da FIFA é imponente isso ninguém pode negar, mas aos amantes da Marca Louis Vuitton, a case que guarda a taça também é um tesouro. A maison apresenta uma seleção de baús personalizados criados especialmente para os Troféu esportivos mais prestigiado do mundo. São estojos elegantes e engenhosos para o transporte dessas preciosidades. Outos Troféu famosos também tiveram cases especialmente fabricados para eles, por exemplo a Copa Davis, Copa do Mundo de Rugby, torneio de Roland Garros e Formula 1 no Grand Prix de Mônaco, entre outros. Victory travels in Louis Vuitton.

O que nunca sai de moda

Óculos aviador! Não, eles não voltaram, simplesmente os óculos de sol modelo aviador nunca deixaram de ser um “must have”. O modelo “aviador” é atemporal. Com a armação em metal, ele dá um toque moderno e esportivo ao visual. O preferido das celebridades seria o Ray-ban aviador que apesar de já ter tido varias releituras de seus modelos, foi resgatado pelo ator Tom Cruise(Top Gun) a versão clássica. Após o lançamento aumento de Top Gun -Maverick as vendas do produto dispararam, sim eles são a sensação deste verão.

PALAVRAS SÃO PALAVRAS

"EU SOU MINHA ÚNICA MUSA. O ASSUNTO QUE CONHEÇO MELHOR” (Frida Kahlo)

Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón, mais conhecida como Frida Kahlo, nasceu em 1907 em Coyoacán, no México. Com uma vida pessoal marcada por tragédias, relacionamentos amorosos intensos e forte envolvimento político, suas pinturas traziam muitos simbolismos e elementos autobiográficos, misturando realismo e fantasia.