Na manhã desta quinta-feira, 06 de outubro, o Portal Nacional da Educação divulgou uma lista com os possíveis temas de redação para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2022), tanto para a edição regular e a edição digital do Enem 2022 (13 de novembro de 2022, domingo), confira a lista abaixo:

Educação à distância e os impactos da pandemia no sistema de ensino online

O voto como ferramenta de transformação da sociedade

O abuso nos trotes universitários

A importância da empatia e da prática do voluntariado

Violência doméstica contra crianças

Desenvolvimento sustentável

Insegurança alimentar

O problema da violência nos estádios de futebol brasileiros

O movimento antivacina no Brasil: uma questão de saúde pública

A questão da valorização dos povos indígenas no Brasil

O desafio de combater o bullying no ambiente escolar

A questão dos maus-tratos aos animais pelos brasileiros

O esporte como mecanismo de inclusão social

O impacto dos influenciadores digitais na sociedade de consumo

O combate às epidemias no Brasil

O perigo da escassez da água no Brasil

Digitalização dos relacionamentos e importância da tecnologia

Condições sanitárias do Brasil

A internet e a cultura do cancelamento

Desafios do atendimento a pessoas com doenças raras

Consumo desenfreado da sociedade brasileira

Xenofobia estrutural no Brasil

Educação financeira

Saneamento Básico

Mudanças climáticas

Turismo sustentável

Sub-representação feminina na política

Caminhos para assegurar direitos maternos no mercado de trabalho

Desafios da saúde pública frente à queda de vacinação infantil

Educação sexual e combate às doenças sexualmente transmissíveis;

Preservação do patrimônio histórico brasileiro;

A valorização das profissões do futuro;

Agenda 2030 da ONU (Organização das Nações Unidas).

200 anos de independência do Brasil;

ACERTOS NAS EDIÇÕES ANTERIORES DO ENEM:

O Portal Nacional da Educação acertou o tema base da prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre 2015 a 2021 (edições tradicionais do Enem).

Para o Enem 2019, o Portal Nacional da Educação colocou o escudo do capitão américa (cinema) na contagem regressiva para o spoiler sobre o tema da redação. Na edição de 2020, a saúde metal estava fazendo parte das apostas para a redação. Na última edição, o professor Paulinho Kuririn (credenciado ao Portal Nacional da Educação) acertou o eixo temático da prova de redação (assista o vídeo oficial).

A escolha do tema da redação do Enem é bem diversificada. Deixamos uma lista sobre quais foram os assuntos propostos nas últimas edições do Exame. Veja: