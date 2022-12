Zinedine Zidane, carrasco da seleção brasileira em duas Copas do Mundo, seria um dos nomes cotados para substituir Tite como técnico dos pentacampeões mundiais, segundo noticia neste domingo o jornal francês “L’Équipe”.

Aos 50 anos, o ex-treinador do Real Madrid cumpriria todos os requisitos da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para assumir a função, que de acordo com a publicação é ser estrangeiro e estar livre no mercado.

No entanto, o Brasil tem concorrência, de acordo com o “L’Équipe”, já que a própria federação francesa deseja contratar Zidane para o lugar de Didier Deschamps.

O jornal indica ainda que seriam candidatos a assumir a seleção brasileira os argentinos Marcelo Gallardo e Mauricio Pochettino, o alemão Thomas Tuchel, e os espanhóis Roberto Martínez e Rafael Benítez.

Sobre Zidane comandando o Brasil, em que marcou dois gols na final de 1998 e teve grande atuação nas quartas, em 2006, o “L’Équipe” destaca que há apoios internos na CBF, como o do ex-atacante Ronaldo.

