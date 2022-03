Avalie o post

Separados há 2 meses, o ex-casal marcou presença no evento de lançamento de uma marca de roupas da influenciadora

São Paulo – Yasmin Brunet e Gabriel Medina se encontraram, na noite desta segunda-feira (14), durante uma festa de lançamento de uma marca de roupas da influenciadora Gessica Kayane, a Gkay, que aconteceu no Pátio Benitto, em São Paulo.

Yasmin Brunet e Gabriel Medina (Foto: Léo Franco e Lucas Ramos / AGNEWS

Esse foi o primeiro encontro público dos dois desde que anunciaram a separação, no fim de janeiro deste ano.

Além deles, outras celebridades como Léo Santana, Pedro Sampaio, Dilsinho, Tierry, Gabi Martins, Lipe Ribeiro e Maíira Cardi marcaram presença no evento da humorista.



