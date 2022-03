Avalie o post

O Amazonas registrou um aumento de 14,55% na variação dos últimos 12 meses nos custos da construção civil.

Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e mostram também aumento, mas em menor proporção no acumulado dos dois primeiros meses de 2022, com alta de 1,49%

Custos da construção civil têm alta superior a 14 %, em um ano, segundo IBGE. Foto: Elza Fiúza/Agência Brasil

Segundo o IBGE, essa alta foi influenciada não pelo preço dos materiais de construção, mas sim pelo valor da mão de obra, que ficou mais cara.

Apesar dos resultados, o disseminador de informações do IBGE, Adjalma Nogueira fez uma análise favorável do setor.

“Ao contrário dos meses anteriores, em fevereiro foi a mão de obra que elevou os seus preços, ao passo que os insumos tiveram uma pequena queda no Amazonas. Os preços médios de materiais de construção e mão de obra ocupam uma posição intermediária, o que significa que os nossos preços não são tão altos como a maioria dos estados do país. É provável que o indicador se estabilize nas próximas divulgações, uma vez que o preço dos insumos está em queda e a pesquisa do comércio indica uma redução de vendas dos materiais de construção”, comentou.

Ouça a reportagem em áudio:

Ainda conforme mostram os dados, em fevereiro a mão de obra passou a custar R$ 564,56, ou seja, quase R$ 7,00 a mais que no mês anterior, quando esse custo era de 557,67. Já o preço dos materiais de construção apresentou uma pequena queda, saindo de R$ 917,65, em janeiro, para R$ 914,81, em fevereiro.

Rebeca Beatriz – Rádio Rio Mar

*Com informações da assessoria de imprensa do IBGE

Fonte