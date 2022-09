Governador ressaltou conquista histórica como o Passe Livre Estudantil

O governador do Amazonas e candidato à reeleição pelo União Brasil, Wilson Lima, conversou, na noite desta quinta-feira (1), com cerca de 500 alunos de oito escolas da rede estadual, lideranças de movimentos estudantis do Amazonas e jovens universitários. No encontro, no bairro Grande Vitória, na Zona Leste de Manaus, Wilson ouviu e encaminhou as demandas dos estudantes.

“Esse contato é importante para a gente entender qual a principal necessidade desses estudantes, sobretudo aquele que já está terminando o Ensino Médio e que já começa a pensar na faculdade e no primeiro emprego”, disse Wilson Lima, que participou do encontro acompanhado do candidato à vice-governador, Tadeu de Souza.

“A gente tem alguns avanços importantes nesse sentido, com o nosso Aluno Empreendedor, que é uma parceria com o Sebrae. Tem também a nova grade curricular do Ensino Médio, que a gente está aproveitando para fazer com que esse aluno já saia com uma profissão”, detalhou o governador.

Ele ressaltou, ainda, que o Plano de Governo para o próximo mandato inclui a ampliação das possibilidades de acesso ao mercado de trabalho.

“A nossa meta para os próximos quatro anos é colocar aproximadamente 20 mil jovens no primeiro emprego. É importante esse contato para que a gente possa ir avançando nessas políticas educacionais, e garantir um futuro seguro para essa molecada que está aqui, ansiosa por essa resposta do Estado”, frisou Wilson.

“Eu e o governador Wilson Lima temos muito a fazer para os adolescentes da nossa cidade, para quem está atrás do primeiro estágio ou do primeiro emprego, para quem quer acessar a universidade”, disse Tadeu de Souza.

Na conversa com o governador, os jovens declararam apoio à reeleição e agradeceram por conquistas importantes, como o Passe Livre Estudantil, em parceria com a Prefeitura de Manaus.

“A gente, como juventude, agradece o apoio que o senhor deu para os estudantes, já que o senhor cessou uma luta que por muito tempo foi contínua do movimento estudantil, que foi a conquista do vale transporte para os estudantes”, disse Aldo Ramirez, presidente do Movimento Ascenção.

“O senhor (governador), junto com o prefeito, conseguiu mudar essa realidade. O movimento estudantil há 30 anos lutava por isso. O senhor destruiu um grupo que estava no poder que não fazia muita coisa por essa cidade, foi lá e disse que o interior também tinha vez. Hoje a gente tem investimentos, tem tempo integral no interior, com a mesma qualidade de ensino que a capital tem”, afirmou Ângelo Athaide, universitário do curso de engenharia elétrica.

Melhorias

Wilson incentiva jovens com projetos como “Da Escola para o Trabalho” e “Educação Empreendedora”. Além disso, o projeto “CNH Social nas Escolas” beneficia alunos com a habilitação gratuita.

No esporte, Wilson revitalizou campos e espaços de esporte e lazer, além de oferecer atividades gratuitas nas modalidades de futsal, vôlei, futebol, jiu-jitsu, basquete, handebol, atletismo e luta olímpica por meio do Projeto Esporte e Lazer na Capital (Pelci).

