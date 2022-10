O levantamento da Pontual Pesquisas sobre a votação no segundo turno para o governo de Amazonas indica o governador Wilson Lima (União Brasil) com 58,0% dos votos válidos, contra 42,0% de Eduardo Braga (MDB). O estudo foi divulgado nesta sexta-feira, 14. A informação é do Portal O Poder.

Conforme o instituto, Wilson Lima ficou com 54,9% dos votos válidos na capital e 61,1% no interior. Já Eduardo Braga alcançou 45,1% dos votos válidos na capital e 38,9% no interior.

Pesquisa Presidencial

Para a Presidência da República, a Pontual Pesquisas indica vitória de Luiz Inácio da Lula Silva (PT) no Amazonas, no segundo turno das Eleições Gerais 2022. O petista aparece com 55,8% dos votos válidos, sendo 46,1% na capital e 67,0% no interior.

Jair Bolsonaro registrou apenas 44,2% dos votos válidos, conforme levantamento da Pontual Pesquisas. Do total, 53,9% são da capital e 33,0% no interior.

Registro

A pesquisa eleitoral N° AM 03082/2022 aconteceu entre os dias 8 e 10 de outubro, com 1.996 pessoas. As coletas foram realizadas em Manaus, Itacoatiara, Manacapuru, Parintins, Coari, Tefé, Maués, Iranduba, Tabatinga e Manicoré.

O registro da estatística responsável, Alice Assis, no CONRE é 9079 e o registro da empresa no CONRE/7 é 8260.

O levantamento foi feito presencialmente com formulário previamente validado, correspondendo à margem de erro máxima de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando o intervalo de confiança de 95%. As coletas obedeceram aos cálculos de amostragem determinado para os municípios e a capital.