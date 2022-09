Governador candidato a reeleição no Amazonas afirma em comício para 5 mil pessoas que sua gestão responde à crítica dos seus adversários

No último comício do primeiro turno das eleições deste ano, na noite de ontem (29) na Zona Leste de Manaus, o candidato à reeleição pelo União Brasil, governador do Amazonas, Wilson Lima, reforçou que, em pouco mais de três anos e meio de governo, respondeu aos seus opositores com o trabalho.

Wilson destacou ainda que é diferente dos demais candidatos nesta eleição porque é um homem que veio do povo e conhece as necessidades da população. O comício reuniu 5 mil pessoas, segundo a campanha do candidato.

“Nós vamos virar uma página na história política do Amazonas. Lá atrás eles atacavam o governador Wilson Lima, atacavam a minha família, atacavam os meus. Enquanto eles nos atacavam, enquanto eles nos criticavam, a resposta que a gente dava era o trabalho. E é por conta desse trabalho que nós podemos dizer que fizemos entregas inéditas para mudar a história desse estado”, disse o governador.

Wilson destacou o Auxílio Estadual permanente para 300 mil famílias e que será ampliado para outras 50 mil a partir no ano que vem. Frisou, ainda, o passe livre estudantil, uma conquista histórica dos alunos da rede pública estadual e municipal de educação. E, ainda, a ampliação do programa de combate da fome Prato Cheio de sete para 44 unidades; e o asfaltamento de ramais, rodovias e ruas na capital e interior.

O candidato agradeceu aos apoiadores neste primeiro turno. “Essa tem sido uma caminhada muito emocionante, esse é um projeto do povo do Amazonas. Sabe por que nós somos diferentes? Porque somos iguais a vocês. Nós somos diferentes! Eu quero agradecer, meus irmãos, a cada um de vocês, a cada cidadão que acredita nesse projeto, a cada um dos que sentiram conosco as dificuldades. A minha gratidão a cada um de vocês”, disse o governador.

O candidato a vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza, destacou a construção da chapa de Wilson Lima sem o apoio de caciques. “Não temos padrinhos políticos, não temos caciques teleguiando a gente. Governador Wilson Lima, no dia 1º de janeiro, estarei ao seu lado consolidando o trabalho feito pela Prefeitura de Manaus, consolidando os quatro anos já realizados pelo governador”, frisou.

No palanque de Wilson, candidatos proporcionais da coligação Aqui é Trabalho! e o prefeito de Manaus, David Almeida, apoiador da reeleição do candidato do União Brasil. Ele agradeceu os convênios firmados entre o Estado e a Prefeitura de Manaus, no valor de R$ 580 milhões.

“O Wilson foi aquele amigo que estendeu a mão para Manaus. O Wilson acreditou em Manaus. É por isso que o Wilson vai ser novamente governador, pela vontade do povo do Amazonas. Nós vamos fazer história no próximo domingo, escolhendo o candidato certo. O candidato que está ajudando a revolucionar a cidade de Manaus”, disse o prefeito.

