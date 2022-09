Ei! As eleições tão batendo na porta, né? Já chegou a hora de preparar a colinha e, pra isso, é importante que você saiba exatamente em quem e porquê vai votar. No domingo (02),o povo brasileiro vai às urnas eleger seus representantes. A dois dias do pleito, vamos dar um giro por Manaus antes das eleições.

Cinema UCI no Shopping Manauara

Ai que saudade que eu estava das salas de cinema do Shopping Manauara. Quem mora perto deste Shopping aguardou, com bastante ansiedade, por sua reabertura. Neste sábado(01), em grande estilo, o novo complexo da rede UCI Cinemas reabre suas portas. Serão ao todo dez salas, sendo uma xplus. Esta sala especial conta com uma tela gigante, sistema Dolby atmos, projeção digital 4K e nada menos que 54 caixas de som espalhadas do chão ao teto do cinema. Que tal estreitar essas poltronas novinhas com o filme da Viola Davis “A Mulher Rei”? Dá uma conferida programacao que tá rolando promoção de inauguração.

Que tal um cineminha?

Bar do Armando eterno

A cerveja mais gelada, o melhor sanduíche de pernil, intelectuais, escritores, gente descolada e bem resolvida. Essa é a vibe do bar mais antigo de Manaus, no coração do Centro histórico, pertinho do Teatro Amazonas. Sentados numa das mesas da calçada, ou lá dentro, vocês vão ouvir o melhor da MPB pelos acordes de Agostinho Cabral, prata da casa, e como convidado Dudu Brasil. Sexta (30) no Bar do Armando. Melhor hora pra chegar? Lá toda hora é hora!

Dudu Brasil

Teatro como te amo

Entre os dia 02 a 12 de outubro, com apresentações gratuitas em diferentes espaços da cidade, acontecerá o XVI Festival de Teatro da Amazônia. A Federação de teatro da Amazonas (FETAM) já divulgou a lista de espetáculos, dividida em duas mostras a Mostra Jurupari que exibe 12 espetáculos inéditos e a Mostra Ednelza Sahdo, que exibirá espetáculos já conhecidos pelo público. Inteligente,

cultural e alternativo. Vamos prestigiar a arte local. Maiores informações no site da FETAM.

Basta entrar no site

Couro Velho Faz 18

E parabéns para o Grupo de Samba Couro Velho. Há 18 anos, em ritmo de brincadeira, reunindo alguns amigos para curtir um samba, surge então o fenômeno Couro Velho. Do seu quintal às sextas feiras, para os melhores eventos e bares da cidade, eles estão sempre presentes. Com um repertório alegre, seu público fiel não perde uma sexta feira., é samba raiz mesmo!

E nesta sexta-feira (30) vai rolar um “Super Quintal” em comemoração aos seus 18 anos. Agora nossos sambistas atingiram a maioridade. A grande festa será no Ao Mirante Music Bar, no Bairro Santo Antônio. O terceiro lote já está disponível. Vamos levar o nosso abraço porque são tantos amigos que o Nosso Quintal ficou pequeno. Vida longa ao Couro Velho!

Tem festa do Couro Velho

Eleições 2022 - O que não posso fazer

Neste domingo vamos exercer nossa cidadania e fazer uso do nosso direito de voto para defender a democracia do nosso Brasil. Mas, não estou aqui para falar de política e sim de algumas dúvidas frequentes que inundaram a internet essa semana. Maiores pesquisas no Google essa semana. Alem da minha colinha com o número dos candidatos, o que posso levar até minha seção eleitoral? Posso ir de bermuda e chinelo? Posso usar a camisa do candidato? E o boné pode?

Bandeiras nem pensar? Mas meu carro está adesivado, isso é fazer boca de urna? De acordo com o TSE( Tribunal Superior Eleitoral), pode sim entrar de chinelo e bermuda, o que está proibido são biquínis ,sunga ou comparecer sem camisa.

Agora se você tem um broche, um adesivo ou camisa do seu candidato pode usar - desde que seja uma manifestação de opinião individual e silenciosa. Nada de ficar balançando o boné e gritando o nome de candidato, ou fazer aglomeração usando bandeiras, isso sim é boca de urna, e pode dar cadeia. Outro lembrete importante é: não esquecer que celulares não serão permitidos nas cabines de votação. Se for usar seu e-titulo, o celular será guardado pelo mesário. As carreatas e comícios encerram no sábado, mesmo dia que inicia a “Lei Seca”, onde estabelecimentos comercias não vão vender bebidas alcoólicas.

Todas essa medidas são feitas no intuito de preservar a ordem. Então não custa nada respeitar né?!

Logo, tudo à moda antiga, lápis e papel na mão, escreva o número dos seus candidatos para Presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual e boa votação!

Milão Fashion Week- Gucci e Dolce e Gabanna

Na última coluna dei uma leve pincelada nos desfiles ocorridos na cidade da moda Milão. Fechando com chave de ouro a temporada, as Maisons Gucci e Dolce e Gabanna lacraram com seus desfiles escândalos. O da Gucci transcendeu qualquer expectativa. Eram duas salas separadas divididas por uma parede móvel e, de repente, a parede levantava e nos dava uma revelação, As modelos eram gêmeas idênticos. Simultaneamente haviam duas passarelas com o mesmo desfile. A grande mensagem da Gucci era que devemos ser únicos, mesmo que em corpos iguais. Ou seja: olhe para o outro, mas seja você!

Já a grife Dolce e Gabana teve seus looks curados by Kim Kardashian. Da plateia com um vestido coladissimo, todo em cristais, a irmã líder do clã Kardashian vestiu para o evento um vestido tão justo que mal podia andar.

E o grande frisson da passarela foi o pretinho nada básico repleto de transparências, renda, brilho e com as lingeries e hot pants a mostra. Super tendência. Com a pele à mostra, ser sexy é a ordem do dia.

Não querendo inflamar ainda mais as polêmicas geradas essa semana, vale ressaltar que nossa queridinha do Brasil, Bruna Marquezine estava deslumbrante e na primeira fila do desfile da renomada grife britânica Burberry. Estava tão estonteante que o rapper e super fashionista Kanye West compartilhou fotos da brasileira após elogia-la. Too bad que uma sub-celebridade, sem discernimento algum pela posição que ela ocupa no cenário político, teve a audácia e a falta de sororidade de ir a uma rede social e criticar o look de Marquezine chamando-a de “feia e vulgar”.

Minha gente, vamos acender a luz e ver o que está realmente sendo refletido nos espelhos da Corte. Quem nasceu pra ser lagartixa, nunca chega a jacaré. Brilha menina Bruna Marquezine, vc tem luz própria.

Por falar no sucesso da atriz ela foi convidada para estrelar o filme Besouro Azul, o primeiro filme de um super p-heroi latino da DC Comics. A trama é sobre um adolescente mexicano que encontra um besouro que lhe dá uma armadura super poderosa. Marquezine interpretará Penny, a protagonista feminina do filme e par romântico do herói interpretado por Xolo Mariduena, astro do Cobra Kai. A previsão de chegar aos cinemas é agosto de 2023. Hollywood, cuida bem da nossa princesa!

Marquezine é sucesso internacional

Paris Fashion Week - Dior e Schiaparelli

Mais emoções no mundo fashion com o desfile prêt- a-Porter da Dior. Ficou claro que a estilista quis pegar as vestes usadas pela realeza no passado, diga-se Catarina de Medici, e moderniza-los de modo que os corsets e saias estruturadas conversem com a realidade atual. Os espartilhos incômodos deram espaço a tops que cobrem o busto e são usados descontraidamente sobre camisetas básicas. Irreverente, romântico, moda imaginativa. Tout comme I’ll faut! Uma curiosidade sobre Catarina de Medici, ela foi Rainha Consorte da França pois foi casada com o Rei Henrique II. Ela acreditava que as mulheres tinham que usar espartilhos bem apertados pois assim teriam a cintura da grossura do pescoço do homem amado, 33 cm! Vamos afinar a cintura, meninas, senão o grande amor não chega.

Que cinturinha...

Sem palavras, speechless! Quem nunca ouviu falar de Schiaparelli, não sabe o que é alta costura. Elza Schiaparelli foi uma das pioneiras na haute couture e sua coleção na PFW remete ao surrealismo, à fuga do óbvio, botões, broches acessórios grandes e signifativos. Suas peças sempre carregam uma parte do corpo humano como boca, nariz, olhos e piercings. A marca renasceu sob o comando de Daniel Rosberry, que vem reinventado a moda com toda sua excentricidade. A definição do Surreal. Para quem, não lembra o vestido vermelho usado por Anitta no Grammy Latino era Schiaparelli.

Veja aqui: https://www.instagram.com/reel/CjGr04HgMbB/?igshid=MDJmNzVkMjY%3D

Let’s eat- Hambúrguer Gourmet top em Manaus

Essa semana selecionei cinco hamburguerias pra deixar qualquer dieta a ver navios.

Vamos começar a nossa lista com Burgers & Burgers, que anteriormente só trabalhava com delivery, e essa semana abriu sua nova unidade na Av jornalista Humberto Calderaro, com um ambiente que remete ao estilo New York. Serve hambúrgueres com carne Fresca dos melhores cortes e as sobremesas americanas são um capítulo à parte. Definitivamente cinco estrelas.

A segunda da lista é a hamburgueria já famosa na cidade, Jsk Burguers, que conta com três unidades, uma em laranjeiras, na Praça de Alimentação Laranjeiras e outra na Djalma Batista no posto 3000 ao lado do Pátio Gourmet. A última unidade fica na Av Paraiba com ambiente despojado e arejado. A grande dica são os combos pra dividir com os amigos, batatas especiais e uma cerveja bem gelada.

No Vieiralves na Rua Rio Javari encontramos a Malibu, trabalhando com ingredientes refinados, como a carne Angus de costela, traz hambúrgueres sofisticados, uma batata frita dos deuses e milk shakes irresistíveis. O espaço conta com área externa e uma área interna, além de ser um espaço super instagramável e bem decorado. Vale a ida para conhecer!

Também na região do Vieralves, temos o Home’s Burguer. Definitivamente um hambúrguer de dar água na boca. Com um cardápio bem diverso com diferentes sanduíches e hot dogs, tem desde sanduíches simples até especialidades insanas da casa, como o Burguer Angus de Costela na piscina de cheddar e bacon. Isso mesmo, um sanduíche que vem imerso em muiiito cheddar e bacon. Surreal.

E para os apaixonados por ultra smash Burgers, a melhor pedida é o do Black House Burgers. São hambúrgueres feitos com uma técnica americana que deixa a carne bem fininha e acompanha o famoso American Cheese. Hummmmm muito bom. Fica na Av Paraíba e o preço é bem legal.

Vera Fischer - os Novos 70

A internet ficou estarrecida essa semana com as Fotos da atriz Vera Fischer. No auge dos seus 70 anos ela apareceu nas redes sociais com uma transformação que deixou todos incrédulos. Aparentando ter 50 anos a menos, magra, de barriga de fora, ela reafirmou nossa tese de que foi e será sempre uma das mulheres mais bonitas do Brasil. O segredo da juventude não foi revelado, mas com certeza a fórmula mágica já é objeto de desejo de todas as mulheres!

Inteiraça, hein Verinha...

Wet Hair - Wet look

O cabelo com aspecto molhado, ou wet look, foi um grande sucesso nos anos 80, ganhando uma repaginada. O look atual tem um ar mais sofisticado e tem sido tendência entre as famosas, Silvia Braz, Emma Watson, Megan Fox e Claudia Leite.

Para fazer o look molhado vc vai precisar de uma boa quantidade de gel no topo do cabelo cobrindo as mechas até a altura das orelhas,use então um pente e molde o cabelo para trás, aí é só esperar secar e voila super chique para qualquer evento.

Cabelos molhados

Grazing Food ou Grazing Tables

Nova tendência no Brasil que há muito tempo já é sucesso nos Estados Unidos, vem invadindo as festas mais badaladas e até mesmo pétit comitês com os amigos.

Grazing Food é um conceito que surgiu na Austrália e consiste no estilo despojado, porém meticuloso de “ espalhar a comida”, em uma superfície como mesa ou tábua ou até mesmo uma box( caixa de acrílico). Geralmente as mesas são cobertas por frios, queijos, molhos pesto,frutas, castanhas, favos de mel,quiches, mini sanduíches, torradas e pães, no melhor estilo finger food harmonizado com um bom vinho. Dá uma olhadinha nas fotos.

Foto 23 e 24

Frase da Semana

“Não fumo, não bebo e não cheiro. Só minto um pouco” (Tim Maia)

O grande cantor da música popular brasileira, Tim Maia, completaria 80 anos nesta quarta-feira (28). Ele morreu em 1998 de infecção generalizada, após passar mal em um ensaio em Niterói, no Rio de Janeiro. Sebastião Rodrigues Maia é o nome de nascimento do cantor, que deixou 205 músicas e 698 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad. O primeiro álbum lançado pelo cantor foi em 1964 com as músicas “Meu País “ e “Sentimental”. Em vida, foram 33 álbuns lançados, de acordo com as informações do site oficial. Após a morte dele, 23 discos foram lançados, sendo o último em 2012.

TGIF pra vcs