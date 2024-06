Em busca do ouro olímpico, Seleção Brasileira estreará contra o Quênia nas Olimpíadas em Paris 2024.

A Federação Internacional de Voleibol (FIVB) divulgou, nesta quarta-feira (26), as datas e os horários dos jogos da Seleção Brasileira Feminina nos Jogos Olímpicos de Paris. Em busca do ouro olímpico, as comandadas de José Roberto Guimarães vão estrear contra o Quênia no dia 29 de julho (segunda-feira), às 8h (de Brasília).

Já na segunda rodada, o Brasil enfrentará o Japão no dia 1º de agosto (quinta-feira), às 8h (de Brasília). Pela terceira rodada, a Seleção Brasileira vai enfrentar a Polônia no dia 4 de agosto (domingo), às 16h (de Brasília).

O primeiro jogo de vôlei feminino será entre a Itália, campeã da Liga das Nações (VNL), e a República Dominicana. O duelo ocorrerá no dia 28 de julho (domingo), às 4h (de Brasília).

Datas e horários dos jogos do Brasil

29 de julho (segunda-feira), às 8h (de Brasília): Brasil x Quênia

1º de agosto (quinta-feira), às 8h (de Brasília): Brasil x Japão

4 de agosto (domingo), às 16h (de Brasília): Brasil x Polônia

Vôlei feminino na Olimpíada de Paris 2024

Ao todo, serão disputadas 26 partidas de vôlei feminino na Olimpíada de Paris, sendo 18 pela fase de grupos, quatro confrontos nas quartas de final, duas semifinais, a final e a disputa pelo bronze. Todos os jogos ocorrerão na Arena Paris Sul, na capital francesa, entre 28 de julho e 11 de agosto.

Os jogos da fase de grupos serão realizados até o dia 4 de agosto (domingo). No dia 6 (terça-feira), entrarão em quadra os oito países remanescentes pelo ouro. Já no dia 8 (quinta-feira), serão conhecidos os finalistas após as disputas das semifinais.

Em 10 de agosto (sábado), duas seleções vão brigar pela medalha de bronze. Já no dia 11 de agosto (domingo), o campeão olímpico de vôlei será definido.

