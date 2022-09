O atacante brasileiro Vinicius Júnior, do Real Madrid, se pronunciou nesta sexta-feira, 16, após ser alvo de racismo. Nas redes sociais, o jogador publicou um vídeo relembrando outras ocasiões que também foi ofendido. “Enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho nos olhos, haverá guerra. Tenho essa frase tatuada no corpo e tenho atitude na minha vida que transforma essa filosofia em prática. Dizem que felicidade incomoda. A felicidade de um preto brasileiro, vitorioso na Europa, incomoda muito mais. Mas a minha vontade de vencer, meu sorriso, meu brilho nos olhos são muito maiores do que isso. Fui vítima de xenofobia e racismo numa só declaração. Mas nada disso começou ontem”, iniciou. “Há semanas, começaram a criminalizar minhas danças. Danças que não são minhas. São do Ronaldinho, do Neymar, do Paquetá, do Pogba, do Matheus Cunha, do Griezmann e do João Félix. Dos funkeiros e sambistas brasileiros. Dos cantores latinos de reggaeton e dos pretos americanos. São danças para celebrar a diversidade cultural do mundo”, explica Vini Jr.

O brasileiro foi alvo de racismo no programa “El Chiringuito”, na TV espanhola, quando o empresário Pedro Bravo disse que o atacante do Real Madrid deveria “deixar de fazer macaquice”. Vinicius Junior então rebateu ao ato de racismo. “Aceitem, respeitem ou surtem. Eu não vou parar. Não costumo vir publicamente rebater crítica. Sou atacado e não falo, sou elogiado e também não falo. Eu trabalho, e muito. Dentro e fora de campo”, disse no vídeo. “E o roteiro sempre termina com um pedido de desculpa. Ou um “fui mal interpretado”. Mas repito para você, racista: eu não vou parar de bailar. Seja no sambódromo, no Bernabéu ou onde eu quiser. Com carinho e sorriso de quem é muito feliz, Vini Jr”, completou.

! Obrigado pelo apoio! Eu não vou parar! #BailaViniJr pic.twitter.com/h3RsmwYAYw — Vini Jr. (@vinijr) September 16, 2022