Um vídeo chocante tem impactado a web desde o início de setembro. Nele, um provável médico tenta remover uma serpente do ouvido de uma mulher. A gravação veio à tona por meio do perfil de Facebook de um moradodor da cidade indiana de Patna, identificado como Chandan Singh.

Na legenda, Chandan limitou-se a descrever a situação: “Cobra na orelha”. E diante da lacuna de informações, muitos espectadores começarama a desconfiar do conteúdo.

endo assim, o serviço de verificação de fatos Snopes analisou o vídeo em questão e descobriu por meio de busca reversa de imagens que a filmagem provavelmente é recente — uma vez que o esforço resultou em zero resultado.

O site acredita que a cena tenha sido captada na Índia, dada as informações presentes no perfil de Facebook, no qual a postagem original foi realizada.

No entanto, a conta de Chandan Singh possui apenas 5 amizades e mais de 20.000 seguidores, disparidade que pode indicar uma possível conta falsa.

Em fórum na rede social Reddit, onde o vídeo também foi compartilhado, internautas levantaram a hipótese de que a cabeça da serpente foi cortada e colocada no ouvido da mulher para a produção de um viral para internet.

“Por que termina sem mostrar a cobra saindo?”, questiona um usuário, prontamente respondido por um segundo: “Porque é só a cabeça. Eles cortaram a cabeça e a enfiaram lá para fazer parecer que uma cobra inteira estava dentro. A contração é normal mesmo depois de cortada”, explicou.

