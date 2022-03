Avalie o post

As encomendas que estavam no veículo da empresa foram levadas

Manaus – Um funcionário da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios) foi assaltado durante uma entrega no início da tarde desta terça-feira(15), na Rua Montenegro, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus.

(Foto: Repropdução)

Câmeras de segurança registraram a ação dos criminosos. Os suspeitos chegaram armados em um carro modelo Hyundai Hb20, preto.

O funcionário foi rendido enquanto tentava realizar uma entrega em uma casa. Ele é levado até o veículo da empresa onde estão as encomendas, que são levadas pelos criminosos.

A dupla foge após recolher o material. No carro havia um terceiro suspeito que aguardava na direção.

Veja vídeo:



Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

