Avalie o post

Testemunhas relataram que dois criminosos, em uma motocicleta, chegaram ao local e atiraram contra o jovem

Manaus – Marcos de Souza Araújo, 20, foi assassinado a tiros e Regivaldo Oliveira da Silvia, 20, baleado, no início na tarde desta terça-feira (15), na Rua Comandante Lacerda, na invasão Cidade Alta, bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

O crime aconteceu por volta das 13h. Testemunhas relataram que dois criminosos, em uma motocicleta, chegaram ao local e atiraram diversas vezes contra a dupla.



O pai de Marcos, após receber a notícia do tiroteio, foi até o local. A vítima foi socorrida pelo pai, que é mototaxista, e levado de moto para o Hospital e Pronto Socorro Platão Araujo, mas não resistiu.

Regilvado foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e também foi levado ao Platão. O tiro atingiu o abdômen.

Marcos foi atingido por oito disparos de arma de fogo. O corpo dele foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com a polícia, o crime pode ter relação com disputa de território pelo tráfico de drogas na invasão. O casos são investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Veja vídeo:

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte