Um dos filhos do vereador Dione Carvalho (Patriota) levou um tiro no abdômen. Suspeito desceram de um microônibus

Manaus – O vereador Dione Carvalho (Patriota) sofreu um atentado, na noite desta sexta-feira (17), enquanto acompanhava uma obra de pavimentação no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona leste de Manaus.

Segundo relatado pelo vereador à imprensa, no momento do atentado ele estava na companhia dos filhos, da chefe de gabinete e de uma assessora de comunicação.

O atentado aconteceu enquanto o vereador acompanhava uma obra na zona leste de Manaus (Foto: Divulgação/CMM)

Enquanto acompanhavam a obra, pelo menos sete homens armados desceram de um microônibus e atiraram contra o grupo.

Um dos filhos do vereador, de 15 anos, levou um tiro no abdômen e foi levado pelo pai até um hospital. O adolescente foi transferido logo em seguida para o Hospital João Lúcio, na mesma zona.

Não há informações sobre o atual estado de saúde do filho do vereador e nem do paradeiro dos suspeitos.

