Avalie o post

A expectativa dos organizadores do evento é que mais de mil atletas participem da competição

Manaus – A arena Amadeu Teixeira recebe neste domingo (19), a partir das 10h, o maior e mais tradicional campeonato de arte suave do Brasil. A 34ª edição da Copa Osvaldo Alves de Jiu-Jitsu fecha com chave de ouro o calendário da temporada 2021 da Federação de Jiu-Jitsu do Amazonas (FJJAM). A expectativa dos organizadores do evento é que mais de mil atletas participem da competição, que tem previsão de duração de 12 horas.

Presidente em exercício da FJJAM, Elvis Damasceno prevê mais uma competição de sucesso e que abrangerá a nata da arte suave no Amazonas.

“A expectativa é muito boa. A gente está fechando o calendário anual da FJJAM com esse evento de peso, que é a copa de jiu-jitsu mais antiga do Brasil, e do Estado também. A gente já tem cerca de mil atletas que vão disputar desse domingo, no Gi (com kimono), No-Gi (sem kimono), de criança ao Master, de faixa branca à preta. Ou seja, todas as faixas, sexo e idade”, explicou Damasceno, revelando que o evento será mais um show e que contará com todas as especificações da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ).

“Com certeza vai ser um show de lutas. A gente está preparando uma organização padrão FJJAM, padrão CBJJ para que todos os atletas sejam bem recebidos e sair de lá satisfeitos. Encerrar o ano de competições com uma copa padrão A, como sempre foi em homenagem ao nosso grande mestre Osvaldo Alves”, comentou.

Seguindo todos os protocolos de segurança previstos pelas autoridades em saúde em prevenção à Covid-19, a Copa Osvaldo Alves terá rígido controle antes, durante e após as lutas. Todo o evento seguirá um cronograma para que não haja aglomeração no local da competição.

“Não vamos abrir ao público (evento) devido os protocolos de saúde por causa da Covid. O atleta chegou, lutou, pegou a medalha e vai embora. Depois entram os atletas da outra categoria seguindo o cronograma. Então vai ser um campeonato bem disputado e com segurança”, enfatizou Damasceno.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte