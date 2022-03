Avalie o post



A burocracia é uma das principais reclamações da população quando o assunto é compra, venda e transferência de bens. No caso dos carros, esse problema tende a ser sanado. Isso porque a partir deste mês o processo deve ficar mais fácil e prático devido a uma nova funcionalidade da carteira digital de trânsito, que vai permitir a transferência de titularidade entre pessoas físicas sem a necessidade de reconhecer firma ou firmar contrato em papel. Apenas pelo aplicativo e com assinatura digital do gov.br tudo será resolvido. O Breno Sampaio, superintendente da Serpro, empresa estatal associada ao Ministério da Fazenda, destaca as facilidades da inovação.

A autorização para transferência de propriedade do veículo na forma eletrônica só vale para documentos emitidos a partir de 4 de janeiro de 2021. Para fazer a transação de forma digital, tanto o vendedor, quanto o comprador precisam instalar no dispositivo móvel o aplicativo Carteira Digital de Trânsito e possuírem login no site gov.br. Outra exigência é que o Detran onde o veículo está registrado tenha aderido ao novo sistema de autorização digital. A nova ferramenta foi desenvolvida pelo Serpro – Serviço Federal de Processamento de Dados – em parceria com Ministério da infraestrutura.

O Detran Amazonas irá aderir ao procedimento digital relacionado a transferência de propriedade do veículo. No entanto, até o fechamento da reportagem não obtivemos resposta quanto a data para o inicio do serviço.



Rádio Rio Mar

Foto: Freepik

Fonte