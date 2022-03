Avalie o post

Termina nesta terça-feira (15) o prazo para pagamento da cota única do Imposto Territorial e Predial Urbano (IPTU). Essa também é a última oportunidade para quem quiser concorrer aos prêmios mais valiosos da campanha de incentivo da prefeitura de Manaus.



No dia 30 deste mês, serão sorteados cinco veículos zero quilômetro. Quatro deles são populares, modelo gol, no valor de R$ 70 mil cada, e uma caminhonete de R$ 230 mil, modelo Frontier. A divulgação do resultado será no dia 04 de abril.

De abril a novembro serão realizados mais oito sorteios com distribuição de R$ 85 mil em cada um, sendo: um prêmio de R$ 20.000,00; três de R$ 10 mil; três de R$ 5 mil e dez de R$ 2 mil. Todos os contribuintes que pagarem a cota única do IPTU ou as parcelas em dia concorrem.

Os sorteios estão programados para 30 de abril, 28 de maio, 29 de junho, 27 de julho, 24 de agosto, 28 de setembro, 29 de outubro e 30 de novembro.

Os resultados serão divulgados nos dias 04 de abril, 05 de maio, 02 de junho, 4 de julho, 04 e 29 de agosto, 03 de outubro e de novembro e 05 de dezembro.

O último sorteio, programado para 28 de dezembro, distribuirá R$ 255 mil em dinheiro, sendo: um prêmio de R$ 100 mil; um de R$ 50 mil; um de R$ 20 mil; três de R$ 10 mil; três de R$ 5 mil; e vinte de R$ 2 mil.

No decreto 5.223 de 7 de janeiro de 2022, que regulamenta a campanha, a prefeitura informou que a soma dos prêmios oferecidos totalizariam R$ 1,485 milhão. Porém, pelo valor dos veículos adquiridos e informados no Diário Oficial do Município dos dias 8 e 11 de março, o total é de R$ 1,443 milhão. Ou seja, R$ 42 mil a menos do que o anunciado.

Os prêmios em dinheiro totalizam R$ 935 mil e os cinco veículos custaram R$ 508,3 mil.

Segundo a prefeitura de Manaus, os sorteios serão realizados com base nos números extraídos pela Loteria Federal. A prefeitura também promete criar uma página na internet para que os contribuintes consultem o cronograma de sorteios e extração da loteria, assim como os bilhetes eletrônicos inscritos.

Bruno Elander – Rádio Rio Mar

Foto: Altemar Alcantara / Semcom

