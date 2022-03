Avalie o post

Os casos, segundo o ministro da Saúde, foram detectados no Amapá e no Pará

Brasília – O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, confirmou nesta terça-feira (15) que o Brasil tem dois casos positivos da variante Deltacron, uma combinação de mutações da Delta e da Ômicron. Os casos, segundo o ministro, foram detectados no Amapá e no Pará.

Dois casos da variante Deltacron são confirmados no Brasil, afirma Queiroga (Foto: Myke Sena/MS)

“Essa é uma variante de importância que requer monitoramento”, destacou Queiroga. Por outro lado, o ministro minimizou os possíveis impactos da nova variante no Brasil ao afirmar que a identificação dos casos “é fruto do fortalecimento da capacidade genômica no Brasil”.

“Vivemos em um ambiente pandêmico, surgem variantes do vírus, algumas variantes são de importância, outras são de preocupação. Tudo o que acontece nos países nós observamos”, completou. Queiroga afirmou, ainda, que o Brasil vive uma desaceleração de novos casos e que há cidades brasileiras em que a situação epidêmica está sob controle.

Mesmo com a situação epidemiológica mais favorável, o ministro frisou a necessidade de manter a vigilância e a capacidade de resposta do sistema de saúde. Por parte da população, a orientação é clara: “Se eu tiver que indicar uma medida, é a aplicação da dose de reforço. É importante. Então, se você não tomou, procure uma unidade de saúde”, alertou Queiroga.

