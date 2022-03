Avalie o post

O marido flagrou a companheira mantendo relações sexuais com o morador de rua no carro do casal

Distrito Federal – Um personal trainer espancou um morador de rua depois que flagrou a esposa mantendo relações sexuais com a vítima dentro do carro do casal. Câmeras de segurança registraram o ataque de fúria do homem. A mulher disse que encontrar com o morador era uma missão religiosa.

Marido espanca morador de rua após flagrá-lo mantendo relações com mulher (Foto: Reprodução)

O R7 teve acesso a mensagens da mulher do agressor. Nas gravações, ela conta que encontrou o morador de rua próximo à escola da filha e o deixou entrar no carro por livre e espontânea vontade.

Ao descrever os fatos, porém, a mulher demonstra confusão e fala arrastada. Diz, por exemplo, que além do morador ser uma missão religiosa, em alguns momentos, via o homem como se fosse o marido.

Nas filmagens, é possível ver o morador de rua saindo pelo lado do motorista logo após o flagrante. O personal trainer está do outro lado do veículo e vai na direção do desafeto e o derruba.

O personal trainer o impede de ir embora. O morador de rua caminha, então, em direção ao carro novamente. Perto do veículo o homem volta a espancá-lo até que ele cai no chão sem capacidade de reagir. Visivelmente transtornado, o homem ainda o acerta no rosto mais uma vez, antes de puxar a mulher do veículo.

A 16ª Delegacia de Planaltina, no Distrito Federal, investiga o caso.

