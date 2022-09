No próximo domingo, dia 2 outubro, 1,4 milhão de eleitores estão aptos para ir às urnas em Manaus, que é o maior colégio eleitoral do Estado, com 13 zonas eleitorais. Entre os aptos para votar neste pleito estão os oito candidatos ao governo do Amazonas.

O candidato Amazonino Mendes (Cidadania) deve votar na sede da Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (Sefaz-AM), no Aleixo, zona Centro-Sul da capital.

O governador e candidato à reeleição Wilson Lima (UB), por sua vez, vai votar em uma escola na avenida André Araújo, na região Centro-Sul da cidade.

Já o candidato Eduardo Braga (PSB) vai votar na Escola Municipal Prof. Eliana Lúcia Monteiro da Silva, no bairro Santo Agostinho, na zona Oeste. Ricardo Nicolau (Solidariedade) vai votar em uma escola no CSU do Parque 10, na zona Centro-Sul.

A candidata Carol Braz (PDT) vota na escola Adalberto Vale, no bairro Aleixo. Enquanto o candidato Henrique Oliveira vota na Escola Ângelo Ramazzoti, no bairro Adrianópolis, na zona Centro-Sul.

Confira os principais colégios eleitorais da capital:

De acordo com dados do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), um das escolas com maior número de eleitores aptos a votar é a Escola Estadual Bernardino Lindoso, no Núcleo 23, Novo Aleixo. Mais de 11 mil eleitores devem votar nesse colégio.

Outros pontos que concentram grande número de eleitores aptos a votar é a Universidade Nilton Lins, no Parque das Laranjeiras, e a Universidade Unip, no Parque Dez. Cada ponto concentra mais de 10 mil eleitores aptos votarem neste pleito.

Já a Escola Aldeia do Nascimento, na Cidade Nova, conta com 9.080 eleitores aptos para a votação das eleições 2022. O Centro Educacional José Roberto Tadros, no bairro Planalto, concentra 8.092 eleitores .

No bairro Alvorada, as Escolas Severiano Nunes e Francelina Assis Dantas concentram mais de 6 mil eleitores aptos, cada uma delas.

No bairro Compensa, o Colégio Militar da Polícia Militar, Escola Estadual Pedro Câmara (CMPM VIII) deve receber cerca de 9.223 eleitores. No Aleixo, a Escola Adalberto Vale concentra 8.555 eleitores aptos a votar.

Vale lembrar que o horário de votação será unificado em todo o país nas Eleições 2022, após decisão do Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de dezembro de 2021.

Sendo assim, as Eleições Gerais de 2022, marcadas para os dias 2 (primeiro turno) e 30 de outubro (eventual segundo turno), as seções eleitorais serão abertas às 8h e encerrarão os trabalhos às 17h do horário de Brasília (DF), desde que não haja eleitores na fila.

Como consequência, estados com fuso horário diferente da capital terão de se adequar à medida, prevista na Resolução TSE nº 23.669, que trata dos atos gerais do processo eleitoral.

Boa parte das seções do estado do Amazonas também iniciará a votação às 7h. Contudo, como algumas localidades seguem o fuso horário do Acre, nesses lugares, os trabalhos de coleta dos votos do eleitorado começarão com duas horas de antecedência, isto é, às 6h.

A previsão é de que, com a unificação do horário de votação, a divulgação dos resultados para todos os cargos seja iniciada a partir das 17h da hora oficial de Brasília.

O post Veja onde vota os candidato ao governo do AM apareceu primeiro em Portal Você Online.