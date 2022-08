O presidente regional do PT no Amazonas, deputado Sinésio Campos, divulgou as normas de segurança que serão adotadas durante o comício do ex-presidente e candidato à Presidência, Luís Inácio Lula da Silva, em Manaus, que acontece nesta quarta-feira (31), às 18h, no Espaço Via Torres.

1. Não será permitida entrada com garrafas, embalagens de alumínio, objetos perfurantes, vidros e frutas inteiras;

2. Álcool em gel somente em embalagens de 100ml;

3. Alimentos devem estar embalados, as frutas picadas em recipientes de plástico; os demais em papel alumínio e sem talheres;

4. Só será permitida entrada de bandeira sem mastro ou com mastro de PVC;

5. Evite participar do evento de mochila ou bolsa de maior tamanho;

6. Será disponibilizado água para o público em locais sinalizados.

Durante o comício das 18h, no Espaço Via Torres, a principal pauta abordada por Lula será o desenvolvimento da região sem destruir a Floresta Amazônica e os povos originários.

Haverá também a participação de 35 entidades e movimentos sociais para falar de sustentabilidade no Amazonas. O ato será transmitido pelas redes sociais do ex-presidente.

Na quarta-feira, às 8h da manhã, há previsão de Lula visitar a fábrica da Honda, na Zona Franca de Manaus (ZFM) e, posteriormente, o Museu da Amazônia (Musa), na zona Leste.

Ainda no Musa, o presidenciável fará parada para conhecer a gigante árvore de 45 metros, da espécie angelim-pedra, com idade estimada entre 500 e 600 anos.

Indústria verde para fortalecer Zona Franca

O candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) propõe atrair empresas e tornar o Amazonas um celeiro para indústria verde no Brasil para fortalecer a Zona Franca de Manaus.

Em entrevista à Rádio Mais Brasil FM nesta terça-feira (30), Lula criticou medidas fiscais do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) que atingem a Zona Franca de Manaus

O atual governo reduziu a alíquota de IPI para todo o país e para produtos importados em até 35% neste ano, sem excluir da redução os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus, que tem alíquota zero de IPI.

Com isso, os produtos do Polo Industrial de Manaus perdem competitividade para indústrias fora do Amazonas em função do isolamento da região, que eleva o custo do frete.

Políticos do Amazonas, inclusive o governo do Estado, ingressaram no STF (Supremo Tribunal Federal) e conseguiram excluir os produtos da ZFM da lista de produtos com redução do IPI.

“O que nós precisaríamos estar procurando nesse instante são novas empresas, sobretudo de empresas não poluentes, para que a gente pudesse fortalecer a Zona Franca de Manaus, gerar mais oportunidade de emprego, mais arrecadação para o estado e mais benefícios para o povo do estado do Amazonas”, disse.

O candidato disse ser possível não fazer desmatamento e queimadas e explorar cientificamente a biodiversidade existente na Amazônia para a indústria de fármacos e cosméticos.

“Para que a gente possa garantir que vamos utilizar a floresta não apenas como proteção planetária para o clima, mas também vamos utilizar a floresta para extrair dela o potencial de riqueza necessário para ajudar o povo da Amazônia”, defendeu.

Lula também afirmou ser viável trabalhar a questão ambiental e abrir estradas no Amazonas.

“Nós já tínhamos discutido há dez anos a questão da [rodovia] BR-319. Eu nem sei como está agora a discussão. Mas é importante que a gente faça um estudo profundo para saber quais são as exigências ambientais para que façamos a ligação do Amazonas e Rondônia e fazer com que a Amazônia tenha trânsito para o restante do Brasil”, afirmou.

O post Veja o que não entra no comício de Lula nesta quarta em Manaus apareceu primeiro em Portal Você Online.