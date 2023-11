Manaus oferece diversas opções culturais para você aproveitar o feriado desta quarta-feira (15), Dia da Proclamação da República. Veja as atividades:

O Corpo de Dança do Amazonas apresenta o prestigiado espetáculo “Caput” no Teatro Amazonas, no centro histórico. A apresentação inicia às 20h e tem classificação livre, com entrada totalmente gratuita.

A Feira de Flores de Holambra encanta visitantes com mais de 200 tipos de flores e uma infinidade de atrações. O evento que vai até 19 de novembro, na Praça da Saudade, Centro da cidade, das 9h às 21h. A programação é gratuita.

Feira de Flores de Holambra vai até o dia 19 deste mês (Foto: Divulgação)

A exposiçãoVan Gogh & Impressionistas segue em cartaz no Amazonas Shopping. A exposição oferece uma imersão no universo do pintor holandês e também uma incursão nas obras de Monet, Renoir, Gauguin e Cézanne, quatro dos principais nomes do impressionismo e pós-impressionismo. Ingressos estão à venda no site https://bit.ly/3rJqZac.

Exposição é uma imersão na arte recheada de arte e tecnologia no universo de Van Gog (Foto: Divulgação)

Centros culturais

No Teatro Amazonas, as visitas acontecerão das 9h às 13h. Crianças com até 10 anos, pessoas com deficiência e pessoas nascidas no Amazonas têm entrada gratuita, mediante comprovação. Para os demais, os ingressos estão disponíveis na bilheteria do espaço, com valores de R$ 20 (inteira) e de R$ 10 (meia-entrada) para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue, militares e acompanhantes de pessoas com deficiência, mediante a apresentação de documentos.

A Galeria do Largo e a Casa das Artes, ambas localizadas também no Largo de São Sebastião, funcionarão normalmente, das 15h às 20h.

Cinema

Os fãs de “Jogos Vorazes” terão a oportunidade de voltar ao mundo de Panem com a pré-estreia do filme “Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes”. O filme, que conta a história de Snow antes se tornar o tão temido presidente, é um dos mais aguardados do ano.

Mais de 60 sessões dubladas e legendadas devem ser exibidas em oito cinemas de Manaus. A primeira exibição é a partir das 13h45 no Millenium Shopping. Ingressos estão à venda pelo Ingresso.com no endereço https://bit.ly/3QCfREm.

O filme "Jogos Vorazes – A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes" é um dos mais aguardados do ano (Foto: Divulgação)

Programação natalina

A 1ª Parada Natalina de Manaus será realizada às 19h, no parque Amazonino que fica entre as avenidas Isaías Vieiralves e Olívia de Menezes Vieiralves, nos bairros Novo Aleixo e Tancredo Neves, zonas Norte e Leste da cidade.

O evento contará com a participação dos personagens que integram o espetáculo “Um Sonho de Natal”, além de cinco carros alegóricos natalinos e a fanfarra.

Famílias também poderão se divertir com as atrações do “Natal das Luzes”, do Amazonas Shopping, visitando a decoração natalina e fazendo fotos com o Papai Noel na Praça de Eventos Rio Negro, no corredor central. Neste feriado, o bom velhinho atenderá as famílias para fotos, das 17h às 21h. Além do Papai Noel.

Ornamentação e o túnel natalino no complexo turístico da Ponta Negra, na zona Oeste. A atração tem 80 metros com mil fitas de LED, que equivale a 3 mil canais de luzes e 60 mil pixels, além de diversos ornatos natalinos por toda a orla e canteiros centrais.