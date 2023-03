A Conmebol realizou na noite desta segunda-feira (27), em Luque, no Paraguai, o sorteio que definiu os grupos da Libertadores 2023. O Brasil terá sete times nesta fase: Athletico-PR, Atlético-MG, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Internacional e Palmeiras. A fase de grupos da Libertadores começa na próxima semana, com jogos entre os dias 4 e 6 de abril. A final da competição ocorrerá no Maracanã, no dia 11 de novembro.

Veja os grupos da Libertadores 2023:

Grupo A

Flamengo

Racing (ARG)

Aucas (EQU)

Ñublense (CHI)

Grupo B

Nacional (URU)

Internacional

Metropolitanos (VEN)

Independiente Medellín (COL)

Grupo C

Palmeiras

Barcelona (EQU)

Bolívar (BOL)

Cerro Porteño (PAR)

Grupo D

River Plate (ARG)

Fluminense

The Strongest (BOL)

Sporting Cristal (PER)

Grupo E

Independiente del Valle (EQU)

Corinthians

Argentinos Jrs (ARG)

Liverpool (URU)

Grupo F

Boca Juniors (ARG)

Colo-Colo (CHI)

Monagas (VEN)

Deportivo Pereira (COL)

Grupo G

Athletico-PR

Libertad (PAR)

Alianza Lima (PER)

Atlético-MG

Grupo H

Olimpia (PAR)

Atletico Nacional (COL)

Melgar (PER)

Patronato (ARG)

De acordo com o regulamento, equipes do mesmo país não se enfrentam na fase de grupos, com exceção dos times que vieram das fases preliminares. Os dois primeiros de cada grupo avançam às oitavas de final, enquanto o terceiro colocado vai disputar a Copa Sul-Americana.

Premiação

A premiação da Libertadores teve um aumento de 21% – o total agora é de US$ 207,8 milhões (R$ 1,09 bilhão).

Além disso, a Conmebol vai dar um prêmio de US$ 300 mil (R$ 1,57 milhão) para cada vitória na fase de grupos. Se o clube vencer os seis jogos, fatura os US$ 3 milhões pagos a todos que participam dessa fase e mais US$ 1,8 milhão. Em caso de empate, não há pagamento desse prêmio extra.

A premiação completa ficou assim:

Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 15,7 milhões) + US$ 300 mil (R$ 1,57 milhão) por vitória.

Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 6,6 milhões)

Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 8,9 milhões)

Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 12,1 milhões)

Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 36,7 milhões)

Campeão: US$ 18 milhões (R$ 94,5 milhões)

Com o acúmulo de premiações, o campeão da Libertadores pode faturar até US$ 28,05 milhões (ou R$ 147,5 milhões). A premiação para quem joga as fases prévias à fase de grupos é de US$ 400 mil na primeira, US$ 500 mil na segunda e de US$ 600 mil na terceira fase.

