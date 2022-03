Avalie o post

Ucrânia – Um momento fofo chamou a atenção nos grupos de mensagens do Leste Europeu neste sábado (5) e viralizou nas redes. Entre tantas cenas fortes, de mortes e destruição, um gatinho invadiu uma câmera de transmissão ao vivo na cidade de Kiev.

Nas imagens, é possível ver que é noite na capital da Ucrânia, enquanto o animal aparece em primeiro plano, alheio a tudo o que acontece.

Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, em 24 de fevereiro, mais de 1 milhão de pessoas fugiram do país, segundo dados Acnur (Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados).

Em meio a tantas imagens tristes e comoventes do conflito, os registros de civis fugindo da capital ucraniana, Kiev, e de outros locais atingidos pela invasão russa acompanhados de animais de estimação também chamaram a atenção.

Veja vídeo:





