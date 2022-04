Avalie o post

Manaus – Três homens trocaram tiros com a polícia na tarde desta quinta-feira (7) na Avenida Darcy Vargas, bairro Chapada, zona centro-sul de Manaus, após cometerem uma série de assaltos na capital.

A polícia recebeu a denúncia de que o grupo estava praticando assaltos na praça do Eldorado, no bairro Parque Dez, e começou as buscas, encontrando o veículo em que os suspeitos estavam.

Ao pedir para pararem o veículo, o trio desceu do carro com armas em mãos e a polícia atirou contra eles, com um dos suspeitos sendo atingido na perna. Outros dois tentaram fugir mas acabaram presos pelos policiais.

Após a alta hospitalar do elemento baleado, eles serão encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

A identidade dos envolvidos não foi revelada. Eles estavam em um carro com a placa adulterada no momento da ocorrência.

