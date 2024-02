Três homens, não identificados, foram presos em flagrante roubando fios de cobre de uma empresa de reciclagem na avenida Autaz Mirim, no bairro São José, zona Leste de Manaus. O trio estaria prestando serviço no local e foi pego praticando o delito na noite desta quinta-feira (15).

De acordo com informações dos policiais da 14° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a denúncia do roubo foi feita pelo segurança da portaria da empresa. O homem viu o trio deixando o local em atitude suspeita e resolveu segui-los. Pouco depois, viu que eles estavam com pelo menos 38 metros de fios de cobre. Eles jogavam o material por cima do muro da empresa.

Após presenciar o ocorrido, o segurança acionou a polícia, que comprovou o crime e prendeu os suspeitos em flagrante. O trio foi apresentado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde ficará a disposição da justiça.