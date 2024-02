Dois homens e uma mulher foram esfaqueados durante um assalto a ônibus da linha 560, na tarde desta quarta-feira (14), em Manaus. As informações são do D24AM.

De acordo com a publicação, testemunhas informaram que os criminosos entraram no transporte público e renderam os passageiros. Durante a ação, os suspeitos desferiram golpes de faca em três vítimas, sendo dois homens e uma mulher.

Ainda segundo as informações, os criminosos assaltaram os passageiros mas não levaram a renda do ônibus. Após o crime, os suspeitos fugiram do local.

Os passageiros foram levados para um ponto do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para receberem os primeiros socorros. Após isso, o motorista seguiu viagem para o Terminal de Integração 4 (T4), na Avenida Camapuã, bairro Jorge Teixeira, zona Leste.