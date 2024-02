De 27 a 29 de fevereiro, o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) realiza, em Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de Manaus), o curso “Tecnologia de Manejo para o Café Robustas Amazônica”. As inscrições estão abertas, são gratuitas e podem ser realizadas na Unidade Local (UnLoc) do instituto no município.

Durante os três dias de capacitação, os participantes terão acesso a técnicas específicas para o fortalecimento da cadeia produtiva cafeeira na região. Serão abordados, também, temas como legislação e produção de mudas; o reparo de área e implantação da lavoura; poda do cafeeiro; além do controle de pragas, colheita e o pós-colheita do grão.

“Vamos levar aos participantes informações sobre o café da ‘xícara para trás’. Assuntos relacionados ao grão, torragem, moagem, secagem e poda da. O café e uma commodity de extrema importância para a economia e, então, essa será uma oportunidade para falarmos sobre a produção e todos os benefícios que a cafeicultura pode proporcionar ao Amazonas e os produtores rurais”, pontuou o gerente Idam em Presidente Figueiredo, André Castilhos, que, junto com a engenheira agrônoma do Idam, Ana Cecília Lobato, conduzirão a capacitação.

A iniciativa tem como público alvo produtores rurais e os demais envolvidos na cafeicultura.

Atualmente, a produção média de café no Amazonas é de 689,07 toneladas, em área plantada de 647,17 hectares.

Serviço

Curso: “Tecnologia de Manejo para o Café Robustas Amazônica”

Data: 27, 28 e 29 de fevereiro

Local: Ramal do Paulista, km 6,5, BR-174 margem direita, Presidente Figueiredo-AM

Inscrições gratuitas e vagas limitadas

Informações: (92) 99442-4959