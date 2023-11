Os fãs de Fórmula 1 que compraram ingresso para o GP de Las Vegas viram uma sessão rápida na madrugada desta sexta-feira, 17. Isso porque, com aproximadamente 10 minutos de sessão, um problema envolvendo um bueiro no circuito de rua fez com que a sessão fosse cancelada. A falha do boeiro foi responsável por danificar o carro do piloto espanhol Carlos Sainz, da Ferrari. O chassi do carro de Esteban Ocon, da Alpine, também foi danificado, obrigando a equipe a fazer alterações para o segundo treino. Em nota, a FIA informou que está atuando para resolver a questão. “Depois uma inspeção da Fórmula 1 e da FIA, [foi constatado que] uma única tampa de bueiro no circuito do GP de Las Vegas teve falhas durante o primeiro treino livre. A FIA, F1 e o time de engenharia do circuito estão trabalhando ativamente para rever e resolver a questão. Vamos fornecer uma atualização no cronograma da corrida assim que possível. Durante esse período de investigação, todos os ingressos, alimentação e bebidas, e opções de entretenimento continuarão a ser honrados, e permaneceremos focados em fornecer aos nossos clientes uma grande experiência”, informou. A primeira posição do treino livre ficou com o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, que marcou 1m40s909 antes da paralisação da sessão. Hulkenberg e Magnussen, ambos da Haas, fecharam o top 3 da sessão. A corrida está marada para as 3h do domingo, 19. Com o título já garantido de Max Verstapen, a principal briga é pelo vice-campeonato, na qual Lewis Hamilton, com 226 pontos, mantém a perseguição a Sergio Perez, com 258 pontos. Entre construtores, a briga também é pelo vice-campeonato, com Mercedes e Ferrari separadas por apenas 20 pontos.

Official statement from #LasVegasGP#F1 pic.twitter.com/293QWYSxgC — F1 Las Vegas (@F1LasVegas) November 17, 2023