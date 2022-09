No Amazonas, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE/AM) aprovou 561 candidaturas para concorrer à eleição deste ano, outras 39 foram consideradas inaptas. O prazo para análise das candidaturas terminou ontem (12). Foram protocolados 656 pedidos de registros de candidatura para governador, senador, deputados federal e estadual.

Alguns candidatos que foram considerados inaptos entraram com recurso para tentar concorrer sem nenhum prejuízo eleitoral.

Do total de 39 candidaturas inaptas, 26 foram indeferidas pelo TRE, 11 candidatos renunciaram e dois tiveram o registro cancelado.

Umas das candidaturas renunciadas foi de Vera Castelo Branco que estava concorrendo como vice-governadora de Henrique Oliveira (Podemos). Com a saída dela, assumiu como vice, Edward Malta (PROS), que a princípio concorreria como deputado federal.

Candidatura ao Governo

Entre as candidaturas ao governo, Nair Blair (Agir) foi a única que teve o registro indeferido. A Corte do TRE/AM rejeitou o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap) do partido Agir. De acordo com os desembargadores, o Drap foi rejeitado, porque a sigla não cumpriu prazos processuais previstos na legislação eleitoral.

Nair Blair teve o pedido de candidatura indeferido pelo TRE/AM - Foto: Divulgação

Segundo o Ministério Público Eleitoral (MPE), a convenção do partido foi realizada no dia 24 de julho e a sigla deveria enviar os dados à Justiça Eleitoral, no dia seguinte, mas só encaminhou no dia 5 de agosto, 12 dias após o fim do prazo. Com isso, a vice dela, Rita Nobre (Agir), também deixa de concorrer à eleição.

Em nota, Nair Blair lamentou o entendimento do TRE Amazonas. A equipe jurídica já entrou com recurso.