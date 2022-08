O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) rejeitou o registro de candidatura do ex-vereador Chico Preto, que tenta se candidatar ao cargo de senador. A decisão foi proferida na manhã desta terça-feira (30). Chico Preto disse que recorrerá da decisão.

Para o relator do processo, desembargador eleitoral Kon Tshin Wang, a candidatura viola a Resolução do TSE n° 23.609/2019, ao não estar indicada na Ata de Convenção Partidária do Avante e não apresentar o Demonstrativos de Atos Partidários (DRAP), mesmo que na Ata o Avante não tenha de fato indicado o apoio a candidatura de Coronel Menezes (PL), membro da coligação "Aqui é Trabalho".

A defesa de Chico lembrou que além do desejo pessoal do candidato, houve declarações públicas do presidente do Avante, o prefeito de Manaus, David Almeida, acenando a candidatura do ex-vereador ao cargo.

Em post nas redes sociais, Chico Preto se manifestou sobre o julgamento. "(...) devo discordar e me servir dos instrumentos processuais hábeis no sentido de ver deferido meu registro de candidatura, que é construído dentro da lei e clamor da população, que deve ter o direito a pluralidade de escolha, tendo dentre aqueles que pode escolher, uma pessoa que não possui qualquer processo criminal, cível ou eleitoral que venha a macular sua conduta, fato este reconhecido pelo próprio relator do processo, isso na data de hoje".

