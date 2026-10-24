O chefe do Executivo comanda as Forças Armadas.
A declaração de guerra e paz, no entanto, não depende apenas dessa autoridade.
Ela envolve autorização ou referendo do Congresso.
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