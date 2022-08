Os índices de roubos de veículos, conforme dados do Sistema de Segurança Pública do Amazonas, reduziram durante neste primeiro semestre, mas na contramão, o número de furtos de carros e motos tiveram um salto em Manaus. De acordo com o monitoramento ao qual o Toda Hora teve acesso, nos primeiros seis meses, as polícias Civil e Militar registraram o furto de 1.243 veículos.

Durante o primeiro semestre do ano passado, foi registrado o roubo de 1.136 veículos. Este ano, esse número caiu para 847, de acordo com os dados do monitoramento realizado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP).

Apesar da redução do número de roubos, os documentos mostram aumento significativo do índice de furto de veículos. De acordo com o monitoramento, nos seis primeiros meses deste ano ocorreram 1.243 casos, enquanto no mesmo período do ano passado, foram 948.

Conforme o relatório, a maioria desses furtos ocorreram em bairros das zonas Norte de Manaus, que concentrou 383 ocorrências. Logo em seguida, aparece a zona Leste com 309 furtos e, depois, a zona Sul com 288 casos.

Os bairros da zona Oeste registraram 127 furtos; já os da Centro-Sul, outras 104 ocorrências. O menor índice está na zona Centro-Oeste, com 87 casos.

Perfil

O delegado Rafael Rafael Soibelman, da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), informou que a maioria desses veículos são considerados velhos, onde os criminosos rompem o miolo da porta e o cubo da ignição. De acordo com Soibelman, a grande maioria desses carros ou motos é clonada e, em seguida, revendida.

Prisões

Em fevereiro deste ano, a Polícia Civil (PC) prendeu quatro homens por envolvimento em furtos de veículos e associação criminosa. Conforme a PC, o grupo usava o dispositivo eletrônico “Chapolin” para cometer os delitos.

Iliarde Galdino da Costa, 39, e David Freitas dos Santos, 34, foram detidos no momento em que tentavam furtar uma viatura, modelo S10 da Polícia Civil, estacionada em um supermercado, localizado no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus.

Após a prisão de Iliarde e David, os policiais prenderam Gion Plácido Amazonas da Cunha, 28, e Huadan da Silva e Silva, 27, capturados em frente a uma unidade de saúde, localizada no bairro Cidade Nova, na Zona Norte.