O Shopping Ponta Negra terá, nesta sexta-feira (14) e sábado (15), das 10h às 16h, no piso L2, um posto de imunização, com oferta das vacinas de HPV, Covid-19 e Meningite (meningocócica).

A ação, realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Associação Amazonense de Ginecologia e Obstetrícia (ASSAGO) e Liga Universitária de Ginecologia e Obstetrícia (LUGO), faz parte das atividades da campanha Outubro Rosa.

Podem se vacinar contra o HPV e Meningite (Meningocócica) crianças de 9 a 14 anos (meninos e meninas). A imunização contra Covid-19 será disponibilizada para crianças de 5 a 11 anos e adolescentes e adultos a partir dos 12 anos.

Para ter acesso ao serviço basta apresentar o cartão de vacinação. Menores de idade devem estar acompanhados de um responsável.

Ainda como parte das atividades do Outubro Rosa, no sábado (15) às 18h, o Shopping Ponta Negra promove no espaço de conscientização da campanha, no piso L2, um bate papo com as médicas Sigrid Cardoso e Adelaide Portela.

Elas irão tirar dúvidas sobre prevenção, diagnóstico e tratamento da doença. Sigrid Cardoso é presidente da Assago, mestre pela Universidade Federal do Pará (UFPA) e professora da disciplina de saúde da mulher na Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e na faculdade Nilton Lins.

Exposição

Adelaide Portela é ginecologista, mestre pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e professora da UFAM. Exposição O público que visitar o shopping até o dia 23 de outubro também poderá ver a exposição fotográfica com imagens de mulheres em tratamento de câncer e que são atendidas no Lar das Marias.

A exposição está funcionando no piso L2 do Shopping Ponta Negra, de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h e domingo das 14h às 21h. São 10 imagens de mulheres em tratamento de câncer e que são assistidas pelo Lar das Marias.

Elas participaram de sessões de fotos mostrando toda a beleza e elegância, tendo como cenário o próprio Shopping Ponta Negra.

São parceiros da ação a loja Zinzane, o salão Amanda Beauty e o estúdio fotográfico Studio Glam. As mulheres foram clicadas pelo fotógrafo Wesley Andrade.

Durante todo o mês, quem visitar o mall à noite verá a fachada iluminada na cor rosa. Além da exposição, os visitantes podem adquirir peças de artesanato produzidas por voluntárias do Lar das Marias.

Todo o valor arrecadado é revertido para as atividades desenvolvidas na instituição. Entre os itens, estão guardanapos, garrafas decoradas, terços e escapulários, além de camisas personalizadas.

O Lar das Marias foi fundado em 2006. A entidade, diz ela, oferece hospedagem, alimentação completa, agendamentos e traslado para as consultas, exames e tratamentos, além de acompanhamento psicológico e com assistente social.

O post Shopping Ponta Negra terá vacinação contra HPV, Covid e meningite nesta sexta e sábado apareceu primeiro em Portal Você Online.