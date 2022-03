Avalie o post

O cantor informou que, apesar do susto, seu celular foi recuperado logo depois

São Paulo – O cantor sertanejo João Bosco, que forma dupla com Vinícius, foi vítima de um assalto na madrugada deste sábado (5), em São Paulo. Em sua conta oficial no Instagram, João Bosco contou que estava saindo com Monique, sua mulher, de um restaurante que fica no Campo Belo, bairro nobre da zona sul de São Paulo, quando dois suspeitos abordaram o casal e tomaram seus celulares.

(Foto: Reprodução)

O cantor informou que, apesar do susto, seu celular foi recuperado logo depois pelas equipes do 12° Batalhão de Polícia Militar, que atenderam a ocorrência.

Em uma sequência de stories, ele relatou todo o ocorrido e agradeceu aos policiais pelo suporte que foi dado para que seu smartphone pudesse ser recuperado. João Bosco não informa se o celular da esposa também foi encontrado.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

Fonte