A Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar abre, oficialmente, às 10h do dia 26 de dezembro, o período de inscrições do Processo Seletivo Simplificado (PSS) de novos docentes. Os editais de n° 1 (ensino regular, especial, mediado por tecnologia e sistema prisional) e de nº 2 (ensino indígena) de abertura do certame disponibilizarão mais de 3,6 mil vagas para professores, com carga horária de até 40 horas, que atuarão nas escolas da rede estadual da capital e do interior no ano letivo de 2024.

O Processo Seletivo Simplificado 2024 (PSS/2024) por município, comunidade e sistema prisional será regido por esse Edital e executado pelo Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), por meio da Comissão Permanente de Concursos (Copec).

As inscrições para o PSS podem ser feitas por meio do site www.concursoscopec.com.br. O edital pode ser acessado, por meio do site da Secretaria de Educação, http://www.seduc.am.gov.br/.

Ao todo, serão disponibilizadas 3.658 mil vagas, sendo 3.479 para o interior do estado e 179 para a capital. As inscrições do Edital de n°. 01 seguem até o dia 30 de dezembro de 2023; e as inscrições do Edital de n°. 02 ocorrem até dia 6 de janeiro de 2024.

A secretária de Estado de Educação e Desporto Escolar, Kuka Chaves, destacou o empenho do Governo do Amazonas para atender às demandas da educação em 2024. “O governador Wilson Lima demonstra toda a atenção para melhorar a qualidade do ensino, por isso a preocupação em fortalecer o quadro docente, proporcionando oportunidades para profissionais qualificados ingressarem na rede estadual de ensino”, concluiu a secretária Kuka Chaves.

O resultado final da análise do certame homologará os candidatos classificados em até 25 vezes o número de vagas ofertadas por disciplina, criando um cadastro de reserva para futura contratação temporária, a fim de preencher a demanda de vagas nas escolas estaduais em todo o Amazonas.