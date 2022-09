O São Paulo ganhou neste domingo (25) um impulso final para a decisão da Copa Sul-Americana. No Morumbi, diante de 36 mil torcedores, jogou bem e goleou o Avaí por 4 a 0, pelo Brasileirão, na última partida antes da disputa do título continental contra o Independiente del Valle, do Equador.

A vitória foi construída no primeiro tempo, com gols de Diego Costa, Luciano e Patrick – o último um golaço de voleio. Eder completou na etapa final. O resultado manteve o Avaí na zona de rebaixamento na abertura da 28ª rodada da competição nacional.

Aos 16 minutos, após o cartão amarelo recebido por Bruno Silva por falta em Rodrigo Nestor, os jogadores das duas equipes se envolveram em confusão que durou quase cinco minutos e acabou com Nestor também amarelo. Bruno também discutiu e acertou o dedo na cara de Calleri, que caiu com as mãos no olho e pediu o segundo cartão para o meia do Avaí. Mas, a arbitragem não concordou.

O São Paulo foi a 37 pontos e pulou para a décima colocação no Campeonato Brasileiro. O Avaí, com 28, abre o Z-4, mas pode perder uma posição na rodada – para o Cuiabá, que recebe o América-MG na quarta-feira (28).

A equipe de Rogério Ceni vai à Argentina, em Córdoba, para jogar a final da Sul-Americana. No sábado (1), às 17h (horário de Brasília), no estádio Mario Alberto Kempes, o Tricolor encara o Independiente del Valle. O próximo compromisso do Avaí será receber o Atlético-GO às 19h (horário de Brasília) do sábado (1).

