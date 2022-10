Com gols de Camacho e Ângelo, o Santos venceu o Bragantino por 2 a 0 na noite desta segunda-feira (17), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de um primeiro tempo em que o Massa Bruta esteve mais perto do gol, o Peixe fez uma etapa final consistente e construiu o triunfo com personalidade.

O resultado mantém vivo o sonho do Alvinegro de ir à Libertadores da América em 2023 e aumentou o clima de pressão do time do interior, em má fase. Tanto que Luan Cândido fez gesto obsceno para a torcida ao ser substituído.

Com 43 pontos, o Santos aparece na 11ª colocação, ainda sonhando em entrar no G-8, que está a apenas dois pontos e deve dar vaga na próxima Libertadores, já que os finalistas da Copa do Brasil e da Libertadores estão nas primeiras colocações. O Bragantino, estacionado nos 38 pontos, é o 13º colocado do Brasileirão.

O Red Bull Bragantino volta a campo no sábado (22), para encarar o Athletico-PR. O Santos joga no mesmo dia, contra o Corinthians.

