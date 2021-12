Avalie o post

Ex-atacante brasileiro anunciou compra do Cruzeiro neste sábado (18) e adicionou mais um clube de futebol aos seus investimentos

São Paulo – O ex-atacante Ronaldo Fenômeno anunciou que comprou o Cruzeiro neste sábado (18), adicionando mais um clube de futebol aos seus investimentos. O pentacampeão, contudo, não é o único atleta que adquiriu um time nos últimos anos – ele está ao lado de jogadores como o zagueiro Piqué e o atacante Ibrahimovic.

Desde 2019, o atacante Zlatan Ibrahimovic, atualmente no Milan (ITA), é proprietário de metade dos direitos do Hammarby IF, um clube de futebol da Suécia. De acordo com o portal Marketing Esportivo, o atleta sueco divide o time com a empresa americana AEG.

Ronaldo Fenômeno, Ibrahimovic e Drogba são donos de times de futebol (Foto: Lance)

“Sempre admirei o Hammarby e seus torcedores, e estou impressionado com o desempenho do clube nos últimos anos, dentro e fora de campo. Estou empolgado com a oportunidade de continuar meu relacionamento com a AEG, apoiando um dos clubes mais interessantes e influentes da Suécia”, revelou Ibrahimovic em 2019.

O ex-atacante Didier Drogba também se tornou coproprietário do Phoenix Rising FC, clube da USL (espécie de segunda divisão do futebol nos Estados Unidos). O time foi o último pelo qual o ex-atleta atuou profissionalmente. Drogba seguiu para uma posição de direção dentro do Phoenix Rising após sua aposentadoria.

Em dezembro de 2018, o zagueiro Piqué, do Barcelona (ESP), comprou o FC Andorra, clube da terceira divisão do campeonato espanhol. O atleta adquiriu o time por meio de sua holding, a Kosmos Holding Group, que também tem investimentos no tênis e na produção audiovisual.

Assim como Drogba, o ex-meia David Beckham comprou um time nos Estados Unidos. Em 2013, o inglês adquiriu uma nova franquia da MLS, que estreou em 2018, o Inter Miami. Hoje, Beckham é o presidente do clube e divide a posse com os irmãos Jorge e José Mas.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte