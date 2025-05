Roberto Cidade participa da criação da União Progressista

Visuliazação: 0

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB), destacou, na Câmara dos Deputados, em Brasília (DF), a criação da maior força política do Brasil, a federação União Progressista (UP), formada pelos partidos União Brasil e o Progressistas.

A UP reúne 109 deputados federais, 14 senadores, seis governadores, entre eles o governador do Amazonas, Wilson Lima (UB), aproximadamente 1,4 mil prefeitos e 12 mil vereadores em todo o Brasil.

Como presidente do Diretório Municipal do União Brasil na capital do Amazonas, Roberto Cidade enfatizou que o Amazonas sai fortalecido com a formação da federação. “O partido Progressistas e o União Brasil deram uma demonstração de grandeza, e de, principalmente, pensar em fortalecer um grupo político; de ter mais força nas decisões de 2026. (A federação) Se tornou o maior partido do Brasil, com o maior número de deputados federais, de senadores e vários governadores. No Amazonas, nós temos a maior bancada de deputados estaduais. E, agora, com esse fortalecimento, com essa federação, que hoje se torna União Progressista, quem vai ganhar é o Amazonas”, comentou o presidente da Assembleia.

Roberto Cidade ressaltou que a união entre as siglas o motiva ainda mais a trabalhar pelo Amazonas, e enalteceu a liderança do governador do Wilson Lima, que presidirá a federação no cenário estadual.

“Não é fácil conseguir fazer uma federação desse tamanho com dois partidos gigantes, no Brasil. Fico muito otimista, feliz, e com vontade de trabalhar ainda mais pelo Amazonas. Eu não tenho dúvida que o Amazonas sai ganhando. O governador Wilson Lima fica fortalecido. Nós, na Assembleia, vamos estar ainda mais fortes para disputar, os outros cargos legislativos. Vim aqui como membro da Nacional, a convite do presidente (do União Brasil) Antonio Rueda. Eu o parabenizei, tanto ele quanto o presidente (do Progressistas), Ciro Nogueira, que tiveram muita articulação para isso acontecer”, declarou Roberto Cidade.

O presidente estadual da federação, governador do Amazonas, Wilson Lima, presidente do Diretório Estadual do União Brasil, ressaltou que a formação da União Progressista é um momento histórico não apenas para União Brasil ou para o PP, mas “porque a democracia dá um passo importante com a reunião de força política de homens e de mulheres comprometidos com o crescimento desse país”.

“Só na região Norte, com essa União, nós temos quatro governadores: Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima. Essa daqui é a maior estrutura partidária do Brasil. E eu não tenho a menor dúvida do quanto nós seremos decisivos a partir de agora, principalmente, no desenvolvimento econômico. É importante o país avançar nas responsabilidades estatais, responsabilidades fiscais, mas não perder de vista, sobretudo a questão social”, disse o chefe do Executivo Estadual amazonense.

“Eu venho de uma região, a região Norte do Brasil, que é a região mais rica desse país, mas que ainda convive com uma pobreza muito grande. Não há nenhuma sociedade que possa mudar os seus indicadores sociais sem que haja o desenvolvimento econômico. Geralmente, o mundo olha para a Amazônia, só vê a copa das árvores e esquece da população que lá vive. São 30 milhões de habitantes que precisam de oportunidade, que precisam de emprego, que precisam avançar naquilo que é básico. Nós precisamos avançar de forma, claro, sustentável, mas a riqueza que está debaixo do solo ela precisa ser revertida em forma de benefício para nossa população”, completou Wilson Lima.

Presidência

A direção da federação será compartilhada, inicialmente, por Antonio Rueda, presidente do União Brasil e Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, que comandarão juntos até dezembro deste ano, quando haverá eleição para a nova composição.

O evento em Brasília, que ocorreu no salão Negro, da Câmara dos Deputados, reuniu ministros, governadores, prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, senadores, entre outras autoridades públicas, além dos presidentes do Congresso e do Senado, senador Davi Alcolumbre (União Brasil/AP), e da Câmara dos Deputados, deputado Hugo Motta (Republicanos/PB).

Números do Amazonas

Na Câmara Municipal de Manaus, a federação será o maior bloco parlamentar, com oito vereadores (6 do União Brasil e 2 do Progressistas).

Em todo o Amazonas, a federação terá 202 vereadores, 144 do UB e 58 do PP.

Na Assembleia Legislativa do Amazonas, a federação seguirá com o mesmo número de deputados estaduais do União Brasil: 6.

Na Câmara Federal, a União Progressista terá dois deputados federais do Amazonas.

No Amazonas, a federação União Progressista terá também 25 prefeitos, sendo 24 do União Brasil e 1 do Progressistas.

A União Progressista terá ainda 13 vice-prefeitos em todo o estado Amazonas, sendo 12 do União Brasil e 1 do Progressistas.