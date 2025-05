Visuliazação: 1

Um micro-ônibus que transportava trabalhadores do Distrito Industrial tombou na manhã desta quarta-feira (30/04), na Rua Q, nas proximidades da Avenida Itacolomy, no bairro Armando Mendes, zona Leste de Manaus. O acidente ocorreu por volta das 6h, em uma área que estava alagada devido à forte chuva que atingiu a capital amazonense durante a madrugada.

Ao tentar passar pelo trecho alagado, o micro-ônibus acabou caindo em uma cratera que estava encoberta pela água. Testemunhas informaram às autoridades que o motorista do veículo tentou atravessar a rua, mas não conseguiu visualizar o buraco, resultando no tombamento do veículo próximo ao acostamento.

O incidente deixou os passageiros presos dentro do micro-ônibus. Imagens registradas por moradores mostram o momento em que um homem começou a quebrar as janelas do veículo para possibilitar a saída dos trabalhadores. Em seguida, uma picape estacionou ao lado do coletivo e os passageiros começaram a ser retirados pela janela de emergência.

Apesar do susto, a Defesa Civil e a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) confirmaram que não houve registro de feridos entre os passageiros. A empresa responsável pelo micro-ônibus foi acionada e enviou um caminhão guincho para realizar a remoção do veículo da cratera.

Até o momento, a Defesa Civil Municipal não divulgou um balanço geral das ocorrências registradas em Manaus devido à chuva.